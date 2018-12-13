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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در شهرکرد کاهش یافت

دمای هوا در شهرکرد کاهش یافت

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دمای هوا در شهرکرد کاهش یافت، گفت: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است، اظهار داشت: کاهش دمای هوا در این منطقه همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر شهرکرد همچنان سردترین منطقه کشور است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای کاهش دمای هوا توسط کشاورزان در سطح استان اندیشیده شود.

وی اظهار داشت: تنظیم دمای گلخانه ها و مزارع پرورش قارچ و مرغداری ها با توجه به کاهش دمای هوا ضروری است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار با توجه به کاهش دما برای جلوگیری از یخ ‌زدگی و ترکیدن لوله ‌ها و اتصالات مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: کنترل و تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات زراعی برداشت شده به ویژه سیب زمینی برای جلوگیری از یخ‌ زدگی محصول ضروری است.

کد مطلب 4484269

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