دمای هوا در شهرکرد کاهش یافت

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است، اظهار داشت: کاهش دمای هوا در این منطقه همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر شهرکرد همچنان سردترین منطقه کشور است.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای کاهش دمای هوا توسط کشاورزان در سطح استان اندیشیده شود.
وی اظهار داشت: تنظیم دمای گلخانه ها و مزارع پرورش قارچ و مرغداری ها با توجه به کاهش دمای هوا ضروری است.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار با توجه به کاهش دما برای جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدن لوله ها و اتصالات مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: کنترل و تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات زراعی برداشت شده به ویژه سیب زمینی برای جلوگیری از یخ زدگی محصول ضروری است.
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