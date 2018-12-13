شعار هواداران استقلال علیه سرمربی پدیده

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد از معوقه هفته دوازدهم از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* هواداران استقلال برای شادی روح مرحوم دانایی فر، بازیکن پیشین استقلال که روز گذشته دار فانی را وداع گفت، فاتحه قرائت کردند.

* ۵۰۰ تن از هواداران پدیده مشهد در ورزشگاه حضور داشته و تیمشان را تشویق می کردند.

* بازیکنان پدیده مشهد که با لباس قرمز وارد زمین چمن شده بودند از سوی هواداران استقلال مورد توهین قرار گرفتند.

* طارق همام، ورویا غفوری و روح الله باقری بیشتر از بازیکنان استقلال مورد تشویق قرار گرفتند.

* با اینکه سید حسین حسینی هفته گذشته برابر سپید رود عملکرد خوبی داشت اما امروز رحمتی درون دروازه قرار داشت و این باعث تعجب هواداران استقلال شده بود.

* قرار است به دلیل درگذشت مرحوم دانایی فر بازیکنان استقلال با پیراهنی وارد زمین شوند که عکس دانایی فر بر روی آن نقش بسته است.

* هواداران استقلال علیه یحیی گل محمدی که سابقه حضور در پرسپولیس را هم دارد شعار دادند.