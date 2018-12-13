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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

شعار هواداران استقلال علیه سرمربی پدیده

شعار هواداران استقلال علیه سرمربی پدیده

هواداران استقلال علیه سرمربی پدیده قبل از شروع بازی دو تیم شعار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد از معوقه هفته دوازدهم از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* هواداران استقلال برای شادی روح مرحوم دانایی فر، بازیکن پیشین استقلال که روز گذشته دار فانی را وداع گفت، فاتحه قرائت کردند.

* ۵۰۰ تن از هواداران پدیده مشهد در ورزشگاه حضور داشته و تیمشان را تشویق می کردند.

* بازیکنان پدیده مشهد که با لباس قرمز وارد زمین چمن شده بودند از سوی هواداران استقلال مورد توهین قرار گرفتند.

* طارق همام، ورویا غفوری و روح الله باقری بیشتر از بازیکنان استقلال مورد تشویق قرار گرفتند.

* با اینکه سید حسین حسینی هفته گذشته برابر سپید رود عملکرد خوبی داشت اما امروز رحمتی درون دروازه قرار داشت و این باعث تعجب هواداران استقلال شده بود.

* قرار است به دلیل درگذشت مرحوم دانایی فر بازیکنان استقلال با پیراهنی وارد زمین شوند که عکس دانایی فر بر روی آن نقش بسته است.

* هواداران استقلال علیه یحیی گل محمدی که سابقه حضور در پرسپولیس را هم دارد شعار دادند.

کد مطلب 4484273

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