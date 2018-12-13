۷۵۰۰ کتاب کمک آموزشی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته استان در سال تحصیلی جاری بیش از هفت هزار و ۵۰۰ جلد کتب کمک آموزشی در قالب ۹۷۰ پک و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال در بین مدارس متوسطه نظری مناطق کمتر توسعه یافته استان توزیع شد.

امیدی افزود: این کتب در راستای اجرای طرح ارتقای سطح علمی دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته توسط بنیاد علوی تهیه و برای توزیع در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی بیان کرد:در این طرح تعداد سه هزار و ۳۰۰ نفر از دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه نظری مناطق کمتر توسعه یافته استان را در ۵۴ آموزشگاه تحت پوشش خود قرار داده است که علاوه بر تهیه کتب کمک آموزشی خدمات دیگر آموزشی از جمله برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.