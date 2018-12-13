به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌اله حقیقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ائمه جماعات استان زنجان از برخورد با مدیران پروازی خبرداد و افزود: مدیران پروازی یا بروند یا بمانند و خدمت کنند و طی سفری که به ماهنشان داشتم به تمامی فرمانداران دستور دادم تا اسامی مدیران پروازی را اعلام کنند.

استاندار زنجان لزوم حفظ وحدت و همدلی در استان زنجان را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: ائمه جمعه و روحانیون محور جامعه هستند و نباید تبلیغات منفی بر قشر روحانیت را باور کرد.

حقیقی با بیان اینکه دشمن امروز با تمام توان وارد صحنه مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، ادامه داد: به دلیل گسترش، سرعت و جایگاه والای فناوری اطلاعات، شرایط اطلاعاتی جوانان با گذشته متفاوت شده ‌است و دشمن نیز با احتساب این شرایط به دنبال پیشبرد اهداف خود است.

وی با تاکید بر اینکه باید با به کارگیری روش‌های منطقی از آسیب‌های موجود کم کنیم و در این راستا باید فرهنگ مسؤولیت‌پذیری ایجاد شود، گفت: باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری ایجاد شود، در همین راستا اگر انضباط کلامی را امروز رعایت نکنیم برای نظام هزینه در بر خواهد داشت، پس لازم است یکدیگر را تقویت کنیم.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه همه فرمانداران باید با ائمه جماعات ارتباط تنگاتنگ داشته باشند، افزود: هر اندازه حضور مردم در نماز جمعه‌ها بیشتر باشد نقشه‌های دشمنان شکست خواهد خورد.

حقیقی با بیان اینکه روحانیون بر اساس پایش اجتماعی، ستون و محور جامعه هستند، افزود: خدمت کردن برای مردم نیازمند سه ضلع است که یکی از اضلاع، ائمه جمعه هستند و باید این راس را تقویت کرده و از تعصبات بی‌جا پرهیز شود، ائمه جماعات و امامان جمعه کمک کنند تا از ظرفیت مردم استفاده شود.