  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

با حضور مسئولان استانی؛

تجلیل دانش‌آموزان برتر حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی انزلی

تجلیل دانش‌آموزان برتر حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی انزلی

انزلی- ۲۸۲ دانش آموز برتر انزلی در حوزه های فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی امروز با حضور مسئولان استانی آموزش و پرورش تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش بندرانزلی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل دانش‌آموزان برتر حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی که در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: رتبه‌های کسب شده نشان از توانمندی دانش آموزان و فراهم‌سازی شرایط لازم توسط مدیران و معلمان شهرستان دارد.

سید حسین دریابکی با اشاره به اینکه هر ساله برتعداد این افتخارات در حوزه دانش آموزی افزوده می شود، گفت: مسابقات دانش آموزی با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان برگزار می شود.

وی تاکیدکرد: این رقابت‌ها با هدف ایجاد و افزایش انگیزه و رقابت در فضای سالم و شناسایی دانش آموزان خلاق بوده و حضور در جمع و بهره‌گیری از خرد جمعی و مسئولیت پذیری از دیگر اهداف برگزاری مسابقات علمی، هنری، فرهنگی و ورزشی است.

لزوم جلب مشارکت خیران در برنامه‌های آموزش و پرورش

در ادامه این مراسم فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه هرکدام از مسئولان روزی خود دانش آموز بوده و تجربه نشستن بر پشت نیمکت های مدارس را دارند، اظهارکرد: مسئولان امروز نتیجه زحمات مربیان و معلمانی هستند که تمام توان و اندیشه خود را به آنها منتقل کرده‌اند.

اسماعیل حیدری آزاد  با اشاره به لزوم جلب مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرروش، افزود: حضور خیران در برنامه‌های آموزش و پرورش قوت قلبی برای مسئولان شهرستان است زیرا بدون جلب مشارکت‌های آنها نمی توانیم اقفدامات اثر گذار انجام دهیم.

کد مطلب 4484277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها