به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش بندرانزلی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل دانش‌آموزان برتر حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی که در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: رتبه‌های کسب شده نشان از توانمندی دانش آموزان و فراهم‌سازی شرایط لازم توسط مدیران و معلمان شهرستان دارد.

سید حسین دریابکی با اشاره به اینکه هر ساله برتعداد این افتخارات در حوزه دانش آموزی افزوده می شود، گفت: مسابقات دانش آموزی با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان برگزار می شود.

وی تاکیدکرد: این رقابت‌ها با هدف ایجاد و افزایش انگیزه و رقابت در فضای سالم و شناسایی دانش آموزان خلاق بوده و حضور در جمع و بهره‌گیری از خرد جمعی و مسئولیت پذیری از دیگر اهداف برگزاری مسابقات علمی، هنری، فرهنگی و ورزشی است.

لزوم جلب مشارکت خیران در برنامه‌های آموزش و پرورش

در ادامه این مراسم فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه هرکدام از مسئولان روزی خود دانش آموز بوده و تجربه نشستن بر پشت نیمکت های مدارس را دارند، اظهارکرد: مسئولان امروز نتیجه زحمات مربیان و معلمانی هستند که تمام توان و اندیشه خود را به آنها منتقل کرده‌اند.

اسماعیل حیدری آزاد با اشاره به لزوم جلب مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرروش، افزود: حضور خیران در برنامه‌های آموزش و پرورش قوت قلبی برای مسئولان شهرستان است زیرا بدون جلب مشارکت‌های آنها نمی توانیم اقفدامات اثر گذار انجام دهیم.