چند پروژه محوری به عنوان نقشه راه اثربخش در استان زنجان تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تاکید بر اینکه رسالت امروز مدیران این است که با حضور مستمر خود در استان، نسبت به حل مشکلات مردم این منطقه اقدام کنند، افزود: یکی از ضروریات مدیران، حضور در جلسات است و عدم حضور در جلسه توسط مدیری فقط باید با کسب اجازه صورت گیرد که این اجازه شامل خروج از استان نیز میشود، در واقع نوعی اطلاعرسانی است.
وی با بیان اینکه امروز نیازمند فرهنگسازی مقوله مسئولیتپذیری در جامعه هستیم که متاسفانه این مهم تا به امروز در کشور محقق نشده است، ادامه داد: عدم فرهنگسازی در خصوص مسئولیتپذیری در کشور باعث شده است تا همه توفیقات به اسم همگان نوشته شود اما اگر قصوری در این بین صورت گیرد، هیچکس حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست که این مهم باید برطرف شود.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه آنچه که امروز بیش از هر چیزی دیگری باعث نارضایتی مردم از دستگاههای خدماترسان میشود، بحث تصریح کرد: بدون شک، در برهه کنونی دستگاهها باید بتوانند در انجام برخی از امور محوله، به یک سری هماهنگیهای مشترک دست یابند تا بعد از این شاهد انجام موازیکاری از سوی هیچ دستگاه، نهاد و یا ارگانی نباشیم.
حقیقی در ادامه، از پروژههای نیمهتمام به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان یاد کرد و با اشاره به اینکه وجود این پروژهها باعث به وجود آمدن نارضایتیهایی نیز شده است، اظهار کرد: امروز نیاز مبرم به این داریم که فضای آرامی در جامعه حاکم باشد، لذا بهترین روش برای رسیدن به این آرامش، از بین بردن موانعی است که باعث به سرانجام نرسیده کارها و نیمهتمام ماندن پروژههای میشود.
وی با اشاره به اینکه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، جای مصوباتی که کار کارشناسی بر روی آنها صورت نگرفته است، نیست، افزود: هر طرح و موردی که بدون کار کارشناسی در این جلسه مطرح شود، بیتردید از دستور جلسه کنار گذاشته خواهد شد، مهمتر از همه اینکه مدیران باید با آمادگی کامل در این جلسات حضور داشته باشند.
استاندار زنجان ی همچنین بر ضرورت راهاندازی میز خدمت در همه ادارات تاکید و خاطرنشان کرد: اینکه ما بیاییم و به صورت سمبلیک میز خدمت را در سازمانها و ادارات راهاندازی کنیم، کار پسندیدهای نیست؛ چرا که هدف از راهاندازی میز خدمت، بهرهمندی مراجعهکنندگان از خدمات اولیه و راهنماییهایی است که توسط متصدیان میز خدمت صورت میگیرد.
حقیقی بر لزوم تعریف چند پروژه محوری به عنوان نقشه راه اثر بخش در استان تاکید کرد و گفت: این امر منجر به تدوین برنامه عملیاتی برای پیشبرد طرح های مهم می شود.
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