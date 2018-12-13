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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

با برگزاری مراسم تودیع؛

معاونان بازنشسته استاندار گلستان به طور رسمی خداحافظی کردند

معاونان بازنشسته استاندار گلستان به طور رسمی خداحافظی کردند

گرگان – معاونان بازنشسته استاندار گلستان با برگزاری مراسم تودیع به طور رسمی با سمت خود خداحافظی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان و محمدحسین پاسوار معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان گلستان برگزار شد.

طهماسبی و پاسوار به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفتند و در مراسم تودیع از آنها تقدیر شد.

گلستان در آرامش و امنیت الگویی برای کشور است

معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار گلستان در این مراسم اظهار کرد: خرده فرهنگ‌ها و وحدت گلستان آن را از سایر استان‌ها متمایز کرده است و این وحدت، همدلی، آرامش و امنیت را مدیون نماینده ولی فقیه در استان هستیم.

علی اصغر طهماسبی افزود: بدون شک امنیت پدیده‌ای سیاسی بوده و گلستان با وجود داشتن مرز، اقوام و مذاهب، توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته است که آن را مدیون مدیران توسعه پرور و توسعه یافته هستیم.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیش از هزار سخنران کشوری به استان گلستان آمدند و بدون هیچ مشکلی به سخنرانی پرداختند که دلیل آن وحدت، امنیت و تعامل گروه‌های سیاسی بوده است.

طهماسبی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی برای نخستین بار سند جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در گلستان تدوین و الگویی برای سایر استان‌ها شد.

وی بیان کرد: بودجه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در گلستان هم رشد هزار درصدی داشت و از یک میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان رسید.

معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: کل بودجه سواحل استان در ۳۸ سال پس از انقلاب ۵۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۶ این بودجه به بیش از یک میلیارد تومان رسید.

طهماسبی افزود: در پنج سال اخیر، چهار انتخابات مهم و سرنوشت ساز در گلستان برگزار شد که در سال ۹۴ بیشترین درصد مشارکت را میان استان‌های کشور داشتیم.

وی ادامه داد: حدود ۱۳۵ حزب سیاسی در گلستان داریم که ۳۱ حزب دارای شناسنامه و مورد تائید وزارت کشور هستند.

به گفته وی، ۳۰ هزار افغانی و ۱۰ هزار قزاق در استان گلستان زندگی می‌کنند.

مدیران در اجرای تصمیمات درست عمل کنند

معاون سابق اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان هم در مراسم تودیع خود اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید قدر فرصتی که برای خدمت به مردم به آنها داده شده را بدانند.

محمدحسن پاسوار خاطرنشان کرد: مدیران استان گلستان باید تلاش کنند تا تصمیمات درستی بگیرند و مهم‌تر از تصمیم گیری درست، اجرای درست آن است زیرا تصمیم آنها تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.

کد مطلب 4484289

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