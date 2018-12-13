شناسایی ۳۶ فرایند و گلوگاه فساد در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاهویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به ریاست بهاره آروین و با حضور مدیرکل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران و تیم کارشناسی تدوین «سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران» برگزار شد و این سند مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اولویتدار بودن بحث مبارزه با فساد در دوره جدید مدیریت شهری، سند مذکور با هدف شناسایی فرایندهای مستعد فساد در شهرداری تهران و برمبنای نتایج پژوهشی که در اداره کل ارزیابی عملکرد انجام گرفته است، تدوین شده است.
بنابر توضیحات شهیدیپور، مبارزه با فساد در حیطه وظایف اداره کل ارزیابی عملکرد قرار نمیگیرد و بخشهای مختلف دیگری در شهرداری تهران متولی این امر هستند. ورود اداره کل ارزیابی عملکرد به این موضوع از این جهت بوده که با انجام یک بررسی جامع و ارائه یک اولویتبندی از فرایندها و گلوگاههای فسادزا در شهرداری تهران، به فعالیتهای پراکنده بخشهای دیگر نظم و جهت داده شود.
در واقع تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد گام اولیه در تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش موثر فساد است که در برنامه سوم توسعه شهر تهران موادی به آن اختصاص داده شده است.
بنابر نتایج پژوهشی که مبنای این سند بوده است ۳۶ فرایند و گلوگاه اولویتدار از حیث فسادزا بودن شناسایی شدهاند که به ترتیب اولویت عبارتند از:
فرایند تصمیمگیری در شورای معماری مناطق
فرایند تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۵
خدماترسانی دفاتر خدمات الکترونیک
فرایند تهاتر (هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری)
فرایند انتخاب و انتصاب مدیران
رسیدگی و تائید صورتوضعیت پروژهها (از لحاظ حجم و کیفیت)
فرایند تصمیمگیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق
فرایند نظارت بر قراردادهای نگهداشت (نگهداری فضای سبز و رفتوروب)
فرایند تخصیص نقدینگی به قسمتها و طلبکاران
تعیین تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختمانی
واگذاری قرارداد از طریق شرکتهای وابسته و دولتی
فرایند صدور آرای تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰
فرایند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق
جذب نیروی انسانی در شهرداری
فرایند رفع سد معبر
اجرای بند ۲۰ (اجرای پلمپ و انتقال مشاغل مزاحم)
فرایند قیمتگذاری املاک
فرایند صدور و تحویل چک مطالبات
انعقاد قراردادهای متوسط
فرایند تائید اجرای ضوابط در صدور پایان کار
فرایند مدیریت سراهای محلات
معاملات خرد و فاکتوری در شهرداری
فرایند ارتقاء نیروی انسانی
حسابرسی شهرداری (مناطق/سازمانها/شرکتها)
برگزاری مراسمات فرهنگی ورزشی در مناطق و محلات
واگذاری پروژههای مشارکتی به بخش خصوصی
فرایند برگزاری مزایدهها و مناقصات
فرایند تعامل شهرداری و شورایاری و نظارت بر آنها
تعریف پروژه
فرایند تامین و تخصیص بودجه و اعتبار
تقسیط و بخشودگی عوارض و جریمهها
فرایند تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۷ باغات و فضای سبز
تخصیص مزایای رفاهی به کارکنان و مدیران
ایجاد شغل مدیریتی و کارشناسی خارج از پستهای مصوب
ارزیابی و کنترل پروژه
واگذاری طرح ترافیک به ذینفعان
در زمینه راهحل نیز راهکارها و سیاستهای متناظر با هر فرایند یا گلوگاه شناساییشده و مواردی مانند ارتقای شفافیت، ایجاد حساسیت اجتماعی درباره فساد در شهر، کارامدسازی سامانههای مربوط به فرایندها، استانداردسازی فرایندها، مقرراتزدایی، رقابتی کردن بهرهگیری از فرصت، حمایت از مقابلهکنندگان با فساد، کارامدسازی رویههای برخورد با متخلفین و اصلاح زمینههای فسادزا در ساختار درامدی و هزینهای شهرداری بهعنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شدهاند.
دراین جلسه کارشناسان کمیته شفافیت، گام ضروری بعدی را تدوین شاخصهایی سنجشپذیر برای اندازهگیری فساد ناشی از هر یک از این گلوگاهها عنوان کردند تا بتوان میزان اثربخشی هریک کدام از اقدامات و راهکارهای عملیشده ازجمله اقدامات کمیته شفافیت را در کاهش میزان فساد مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین، مقرر شد گامهای بعدی از جمله تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر سند راهبری مبارزه با فساد از طریق کارگروه مشترکی متشکل از کارشناسان کمیته شفافیت و کارشناسان اداره ارزیابی عملکرد مورد پیگیری جدی قرار گرفته و در این راستا کمیته شفافیت و اداره کل ارزیابی عملکرد تعامل و همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
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