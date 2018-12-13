رایزنی بشار اسد با هیات روسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، هیئت مشترکی از مقامات وزارت دفاع و امور خارجه روسیه در دمشق با بشاراسد، رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند.

گفته شده در این دیدار که «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه پوتین و «سرگئی ورشینین» معاون وزیر خارجه و برخی مقامات نظامی روسی نیز شرکت داشتند، طرفین در ارتباط با مسائل مربوط به روند توسعه اوضاع سوریه وتسریع در شکل گیری و آغاز به کار کمیته قانون اساسی براساس تصمیمات کنگره گفتگوهای ملی سوریه و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل مذاکره کردند.

پیش از این گرووه‌های سوری در نشست ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ یعنی تقریبا یکسال پیش بر شکل دهی به یک کمیته قانون اساسی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه به توافق رسیدند، هرچند فهرست اعضای این کمیته هنوز نهایی نشده است.