«گوترش» از توافق درباره الحدیده و تعز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل از توافقات به عمل آمده در جریان گفتگو میان گروههای یمنی در استکهلم سوئد خبر داد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل که برای شرکت در گفت‌وگوهای صلح یمن در سوئد به سر می‌برد، از دستیابی گروه‌های یمنی به توافق اولیه خبر داد.

به گفته دبیرکل سازمان ملل، گروه‌های یمنی بر سر دستیابی به یک آتش بس در بندر الحدیده و ورود کمک های انسانی به این بندر به توافق رسیدند، هرچند همچنان در مورد فرودگاه صنعا توافقی صورت نگرفته است.

با این حال براساس اظهارات گوترش قرار شده که نیروهای سازمان ملل برای نظارت بر برقراری آتش بس به بندر الحدیده اعزام شوند.

همچنین دبیرکل سازمان ملل با قدردانی از تلاش رهبران صنعا در مسیر صلح، افزود: درباره آتش بس در تعز و بازکردن مسیر امدادرسانی و ارسال کمک‎‌های انسانی و همچنین از بین بردن مین‌های جنگی میان گروه‌های یمنی توافق صورت گرفت.

آنتونیو گوترش همچنین این را نیز اضافه کرد که دور بعدی مذاکرات در ژانویه برگزار خواهد شد.

به گفته دبیرکل سازمان ملل توافق امروز برای همه بشریت مهم است و این سرآغاز برقراری صلح در یمن خواهد بود.