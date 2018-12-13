طرح ترافیک زمستانه در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری ویژه شروع طرح ترافیک زمستانه پلیس اظهار داشت: طرح زمستانه پلیس هر ساله از ۲۲ آذر ماه تا ۲۲ اسفندماه در کل کشور شروع می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح به دلیل شرایط خاص جوی در مناطقی از استان های کشورکه کوهستانی و برفگیرهستند پلیس وسایر دستگاه های امدادی شامل اورژانس هلال احمر، راهداری و امدادخودروها با هماهنگی که بین آنها صورت می گیرد در جاده ها حضور پر رنگتری دارند.

نجفی عنوان کرد: هدف از برگزاری طرح ترافیک زمستانه خدمت رسانی بیشتر به مردم در زمستان و برقراری نظم و انضباط مناسب تر در جاده هاست تا در ایام سفرهای زمستانی مشکل خاصی را در جاده ها شاهد نباشیم.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین حوزه کار پلیس راه، بحث ایمنی است، بیان داشت: مهمترین نکته طرح زمستانه پلیس این است که تیم های گشتی حضور آنها در جاده ها پر رنگ تر می شود تا سفرهای زمستانی به سلامت به پایان برسند.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد:رانندگی در زمستان شرایط خاصی را دارد و به همین دلیل پلیس اقدامات خود را تشدید می کند تا ایمنی بهتری برای مسافران برقرار کند.

نجفی تصریح کرد: تسهیل عبور و مرور در جاده های برون شهری، کنترل ایمنی وسایل نقلیه به ویژه وسایل نقلیه عمومی، همکاری و هماهنگی بین تمامی سازمانهای که در این حوزه همکاری می کنند از جمله اهداف برگزاری طرح زمستانه پلیس است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی پلیس راه برقراری نظم و انضباط در جاده ها است، افزود: از دیگر وظایف پلیس راه کنترل تجهیزات زمستانه وسایل نقلیه به ویژه ناوگان عمومی حمل بار و مسافر و جلوگیری از وسایل نقلیه داری نقص فنی است.

نجفی تاکید کرد: در فصل زمستان برای وسایل نقلیه در جاده ها کنترل معاینه فنی تشدید می شود و طبق ضوابط وسایل نقلیه بالای چهار سال و وسایل نقلیه عمومی بالای یکسال سن باید داری معاینه فنی باشند.

وی ادامه داد: در این طرح تیم های گشتی پلیس راه به همراه تیم های راهداری، هلال احمر، اورژانس در گردنه های برفگیر استان مانند گردنه خانه سرخ در محور کرمان سیرجان، گردنه کفنوئیه در محور بافت و در جنوب استان گردنه دهبکری و گردنه سربیژن ساردوئیه بیشتر تحت پوشش قرار می گیرند.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان تا کید کرد: امسال در طرح زمستانه استفاده از ظرفیت راهوران محله برای خدمت رسانی به مردم و کمک به مجموعه پلیس در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: راهوران محله شامل بخشداران، دهیاران است که این افراد ساماندهی شده اند و اغلب آنها کارت شناسایی از پلیس دریافت کرده اند و در حوزه مسئولیتی خودشان به ویژه در مناطق کوهستانی و برفگیر با امکاناتی که در اختیار دارند به مجموعه پلیس کمک می کنند.

نجفی ابراز داشت: در این ایام کنترل خودروهای که فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند به صورت ویژه در دستورکار پلیس قرار خواهد گرفت. خودروهای داری نقص فنی مشهود ضمن اعمال قانون توسط پلیس چنانچه تشخیص داده شود تردد آنها در جاده ها مخاطره آمیز است ازحرکت آنها در جاده جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه خودروها در این فصل حتما بایدزنجیرچرخ به همراه خود داشته باشند، گفت: یکی دیگر از برنامه های طرح زمستانه برخورد شدید با رانندگانی است که موادمخدر، روانگردان و مشروبات الکلی در حین رانندگی مصرف می کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمان عنوان کرد: در سه ماه زمستان سال گذشته بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان کرمان در کل جاده های استان ۱۸۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و همچنین یک هزار و ۱۴۲ نفر مجروح شدند.

وی بیان کرد: بالغ بر ۵۱ درصد حوادث رانندگی در جاده های شمال استان در سه ماه زمستان گذشته به دلیل واژگونی رخ داده و ۵۱ درصدتصادفات در محورهای اصلی و ۴۱ درصد در محورهای فرعی اتفاق افتاده است .

وی ابراز داشت: افرادی که قصد سفر در جاده ها را در فصل زمستان دارند می توانند در هر ساعت از شبانه روز با سامانه ۱۴۱ راهداری برای اطلاع از وضعیت راه ها تماس بگیرند.