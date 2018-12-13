گسترش صادرات غیرنفتی و مبادلات تجاری تحریم ها را بی اثر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه اکسپو به تحریم های ظالمانه امریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و افزود: تنها راه برون رفت و غلبه بر این تحریم ها مقاومت مردم و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است و خروج از وابستگی به نفت است.

سرپرست استانداری تهران با بیان این که ایجاد اشکال درمبادلات بانکی بین ایران وکشورها صدماتی به جنبه های تجاری کشور وارد آورده است، گفت: زیاده خواهی و خوی استکباری آمریکا عاملی مؤثر در تحمیل خواسته های نابجای این کشور به برخی از کشورها از جمله ایران است.

حسن بیگی بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی در مقابله با تحریم ها را مهم ارزیابی کرد و گفت: بسط وگسترش صادرات غیرنفتی و برپایی نمایشگاه های توانمندی صادراتی زمینه ساز همگرایی های اقتصادی و سیاسی بین کشورهای منطقه ای وفرا منطقه ای است.

وی بر لزوم تقویت صادرات غیر نفتی تاکید کرد و گفت: نمایشگاه اکسپوی ٢٠١٨ رویدادی اقتصادی و تجاری محض با جنبه های فرهنگی متعدد است و این نمایشگاه علاوه بر جریان سازی اقتصادی و فرهنگ سازی در حوزه مبادلات تجارت بین الملل را نیز به دنبال داشته است، برپایی این نمایشگاه ها فرصتی مناسب برای هم اندیشی و ایجاد مراودات تجاری تنگاتنگ بین بازرگانان ایران و سایر کشورهااست.