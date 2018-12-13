ظرفیت های قابل سرمایه گذاری مناطق مختلف شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث الیاسی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است، اظهار داشت: تمام ظرفیت های قابل توسعه استان در سند امایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته شده است.

وی بیان کرد: در دهه ۸۰ تلاش های بسیار خوبی برای تهیه سند امایش سرزمین در سطح استان انجام شد که فرآیند های آن انجام نشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مطالعات طرح آمایش سرزمین انجام شده است و کلیات آن تهیه شده است.

وی بیان کرد: توسعه هر منطقه نیازمند تحقیق و بررسی است که این مهم انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: توسعه هر منطقه باید بر اساس ظرفیت ها و قابلیت های هر منطقه انجام شد.