به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ارتباط با موضع رسمی مسکو درباره بلندی‌های جولان سوریه که در حال حاضر در اشغال رژیم صهیونیستی است، گفت: مواضع مسکو درباره بلندی‌های جولان براساس قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ است و براین اساس روسیه همچنان قانونی را که پارلمان اسرائیل در سال ۱۹۸۱ درمورد اعمال حاکمیت بر جولان تصویب کرد، غیرقانونی به حساب می‌آورد.

زاخارووا همچنین افزود: با توجه به تصریح قطعنامه سازمان ملل، هرگونه اقدامی برای تغییر وضعیت جولان به منزله نقض مستقیم قطعنامه‌های سازمان ملل است.

سازمان ملل حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر بلندی‌های جولان به رسمیت نمی‌شناسد اما چند ماه پیش «اسرائیل کاتز»، وزیر اطلاعات این رژیم تاکید کرد که اسرائیل در حال فشار به دولت ترامپ برای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان اشغالی است. او همچنین گفته بود که دولت ترامپ در چند ماه آینده با این مساله موافقت خواهد کرد.