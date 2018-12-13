انعکاس دستاوردهای نظام موجب خنثی شدن توطئه دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی روز پنجشنبه در همایش فعالین ستادهای نماز جمعه استان قزوین اظهارداشت: نهاد نماز جمعه یکی از ارکان اصلی انقلاب است که در کنار سایر نهادهایی که در مسیر تحکیم پایه‌های انقلاب و اسلامی فعال هستند مورد هجمه دشمنان قرار دارند.

وی افزود: متاسفانه هم در داخل و هم در خارج از کشور شاهد هجمه های گسترده ای علیه این نهاد هستیم و باید مراقب باشیم و این هجمه ها را خنثی کنیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین تصریح کرد:ائمه جمعه باید درجهت روشنگری و هدایت جامعه تلاش کنند و با استفاده از تریبون نماز جمعه آحاد مردم را در جریان اتفاقات ایران و جهان و توطئه ها علیه نظام قرار دهند.

شاهرخی بیان کرد: در آستانه چهل سالگی انقلاب لازم است برای تحقق آرمان‌های انقلاب بستر سازی کنند و بدانند دشمنان جمهوری اسلامی با بکارگیری همه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و رسانه ای تلاش می‌کنند تا از صدور پیام انقلاب جلوگیری کنند.

وی یادآورشد: امروز دشمن می داند بزرگترین سرمایه و پشتیبان نظام اسلامی همین مردم انقلابی هستند و با ایجاد نا امیدی و ایس و فاصله بین مردم و مسئولان و نظام درصدد است با ناکارآمد نشان دادن مسئولان به اهداف خود برسد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین گفت: مردم انقلابی باید در مقابل تبلیغات و اقدامات بدخواهانه دشمنان بایستند و آن را خنثی کنند تا دشمنان بداند ایران اسلامی از پشتیبانی مردم بی نصیب نخواهد شد.

شاهرخی اظهارداشت: در بیانات مقام معظم رهبری از بی اطلاعی برخی جوانان از دستاوردهای نظام و انقلاب نگران بودند و متولیان امور به جای آنکه در فکر اطلاع رسانی اساسی در زمینه دستاوردهای انقلاب باشند به امورفرعی مانند حضور زنان در ورزشگاه می پردازند که منطقی نیست.

وی اضافه کرد: اگر به اقدامات انجام شده در عرصه های مختلف توجه کنیم در می یابیم که براتی نمونه در حوزه آموزش عالی تعداد دختران دانشجو نسبت به گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته و با وجود ۸۰ هزار طلبه زن بیش از ۳۰ درصد اساتید دانشگاهها را بانوان تشکیل می دهند که افتخاری بزرگ است.

شاهرخی بیان کرد: همچنین زنان در عرصه های اجتماعی، ورزشی، سیاسی، فرهنگی نقش موثری دارند وتوانسته اند جایگاه بالایی را به خود اختصاص دهند.

وی گفت: جمهوری اسلامی افتخار دارد اعلام کند بستر بانوان ایرانی را با حفظ حدود و شئون اسلامی در عرصه‌های مختلف فراهم کند که شاید در کمتر کشوری نمونه داشته باشد.

شاهرخی تصریح کرد: باید مراقب و هوشیار باشیم تا خدمات انقلاب و نظام به فراموشی سپرده نشود و جایگاه نماز جمعه به عنوان الگویی روشن در تقویت وحدت و انسجام جامعه مورد توجه قرار گیرد.