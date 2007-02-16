به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود ده نمکی در مراسم نقد فیلم سینمایی "اخراجی ها" در مشهد با بیان اینکه خود را هنرمند نمی داند و هنوز در حال یاد گرفتن است، گفت: "من حرف های دلم را از نگاه دوربین روایت کرده ام و سعی می کنم گام به گام یاد بگیرم. به خاطر مسایلی که این چند وقت گذشته است فکر می کنم باید بابت این حرف ها تاوان سنگینی بپردازم."

وی با بیان اینکه برای اعتقاد خود وارد سینما و مطبوعات شده افزود: "تا روزی که این کار برای من شغل نشود آن را ادامه خواهم داد. در این عرضه سعی می کنم روایتگر واقعیت ها باشم و حرف هایی را که دیگران نمی زنند یا کمتر می زنند از طریق زبان تصویر بیان کنم."

ده نمکی در پاسخ به این سئوال که یک جوان با دیدن "اخراجی ها" چه تصویری از شهدا پیدا می کند گفت: "باید تعریف خود را از سینمای جنگ مشخص کنیم و من مطمئنم این سئوال کننده اصلا جنگ را ندیده است. اندیشه آوینی و امثال او پوستر نیست و اگر آوینی امروز بود، او حتما این کار را می ساخت و قبل از من "فقر و فحشا" را او می ساخت."

کارگردان "اخراجی ها" با بیان اینکه دغدغه اصلی او در تمام آثارش موضوع عدالت بوده گفت: "این فیلم روایتی غیرمستقیم از جامعه امروز ماست که در آن آدم ها از یک سیر و سلوک عرفانی را طی می کنند و در این سلوک هر کسی به اندازه ظرفیت خود از آن بهره مند می شود. جبهه ای که ما در آن جنگیدیم و شما در مجله های ما آن را خوانده اید، همه تیپ آدم در آن بوده و معمولا آدم هایی که تظاهر به ریا می کردند، همان آدم هایی بودند که شب عملیات عقب می کشیدند."

وی با طرح این سئوال که جنگ را چه کسی باید تعریف کند، گفت: "حرف من این است که ما باید تاریخ را درست روایت کنیم و از رزمندگان خود فرشته یا هرکول نسازیم. مردم از سینمای دفاع مقدس بدشان نمی آید، بلکه آنها از بد تعریف کردن جنگ بدشان آمده است. "اخراجی ها" به زبان طنز جدیترین حرف ها را می زند و من استفاده از زبان طنز را عیب نمی دانم، همچنان که چارلی چاپلین جدیترین حرف هایش را از طریق این زبان بیان می کند."

ده نمکی با انتقاد از مقاومت نسل قدیمی سینما در مقابل ورود نیروهای جوان به این عرصه تصریح کرد: "چرا سینمای جنگ باید در انحصار یکسری آدم خاص باشد و هر جوانی که می خواهد وارد آن شود می خواهند او را به زمین بزنند. ولی من آدمی نبودم که آنها من را به زمین بزنند. برخی در این عرصه بسیار محافظه کارند و اینگونه نیست که به راحتی شما را بپذیرند و در این راه باید آبروی خود را گرو بگذارید."

این فیلمساز همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد نوشته های خود در دوره حضورش در "شلمچه" و اعتراض به امثال فیلم "آدم برفی" چه شده که امروز از افرادی مثل شریفی نیا و عبدی در فیلم خود استفاده می کند، گفت: "این افرادی که شما از آنها نام می برید بازیگرند و اگر این حرف ها را مبنا قرار دهیم بازی امثال آنتونی کویین در نقش حمزه (ع) هم نباید رخ می داد. در حالی که همه این نقش را پذیرفتند و با آن همذات پنداری هم کردند."

ده نمکی در پاسخ به سئوالی درباره انتخاب بازیگران فیلم هم گفت: "در این فیلم قصد ساختن قهرمان نداشتم. فیلم یک داستان قصه محور حول و حوش آدم های جنگ بود. برای انتخاب بازیگران هم شریفی نیا پیشنهادهایی داشت که مثلا برای نقش مجید سوزوکی پیشنهاد حضور محمدرضا فروتن را داد. ولی من از همان ابتدا که فیلمنامه را می نوشتم کامبیز دیرباز را برای این نقش انتخاب کرده بودم."