هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خالقی نائی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در رده پیشکسوتان از روز جمعه در فریدونکنار آغاز می شود افزود: این مسابقات در رشته های تایم تریل و استقامت در مسیرهای رفت و برگشت کمربندی غربی فریدونکنار برگزار می شود.

وی افزود: این رقابت ها در هفت رده سنی خواهد بود و نفرات برتر حائز حکم و مدال می شوند و در پایان نتایج تیمی نیز کاپ قهرمانی به تیم های برتر اهدا می شود و رقابت های تایم تریل در ۱۵ کیلومتر و استقامت در ۶۰ کیلومتر خواهد بود.

وی ادامه داد: قهرمانان اسبق رقابت های آسیایی در این مسابقات حاضر هستند و ۱۵۰ ورزشکار در قالب تیم هایی از ۲۵ استان در این رقابت ها حضور می یابند.

خالقی یادآور شد: ورزشکاران در سامانه فدراسیون دوچرخه سواری ثبت نام کردند و این رقابت ها انتخابی تیم ملی پیشکسوتان برای رقابت های آسیایی سال ۲۰۱۹ است که در ازبکستان برگزار می شود و قهرمانان دوره های قبلی رقابت های آسیایی میانمار و مسن ترین رکابزن در رقابت ها اکبر همامقدم ۸۲ ساله از اصفهان در این رقابت ها شرکت دارد.