گرفتن یک امتیاز از استقلال ارزشمند بود/ خلعتبری مغز متفکر ما است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از تساوی بدون گل امروز پدیده مشهد مقابل استقلال تهران ابتدا در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: باید از هواداران تیم پدیده تشکر کنم که تیم ما را تشویق کردند. موقعیت های زیادی نصیب دو تیم نشد و بیشتر کار دفاعی مدنظر بود. دو تیم فضای هجومی نمی دادند.

وی افزود: گرفتن یک امتیاز از این استقلال در زمین آزادی ارزشمند بود.

سرمربی پدیده تصریح کرد: حساسیت بازی زیاد بود. ما در کورس بالای جدول هستیم. استقلال هم سه بازی برنده شده بود. همه فکر می کردند بازی جذاب می شود ولی حساسیت بازی بالا بود. تمرکز دفاعی و گل نخوردن از مواردی بود که دو تیم به آن بیشتر پرداختند.

گل محمدی درباره اعتراض خلعتبری بعد از تعویض شدن گفت: محمدرضا دوست دارد تا آخر بازی و به تیم کمک کند. حسش را درک می کنم. بیشتر شاید از خودش ناراحت است. محمدرضا مغز متفکر تیم ما و بازیکن دوست داشتنی است و برای ما ارزشمند است.

سرمربی پدیده همچنین در نشست خبری این بازی در جمع خبرنگاران گفت: انتظاری که از این بازی داشتیم تا دیداری جذاب و پرگل شود، نشد. دو تیم تمرکز دفاعی بیشتری داشتند. گل نخوردن برای دو تیم مهم بود. همین باعث شد تا موقعیت زیادی خلق نشود.

وی افزود: بازیکنانم امروز زحمت کشیدند و تمرکز خوبی داشتند. از امتیازی که گرفتیم راضی بودم. به بازیکنانم بابت نیم فصل سختی که گذراندند و ۳۱ امتیاز بگیرند، تبریک می گویم. آنها کار بزرگی با وجود تمام محدودیت هایشان انجام دادند.

گل محمدی درباره احتمال جذب بازیکن در نیم فصل دوم گفت: عملکرد بازیکنان در نیم فصل اول خوب بود ولی باید یکی دو نقطه را تقویت کنیم. این بستگی به بودجه باشگاه دارد. اگر بودجه باشد می توانیم بازیکن خوب اضافه کنیم. فعلا به آن صورت به بازیکن خاصی نیاز نداریم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا روند پدیده در نیم فصل دوم ادامه خواهد یافت؟ تصریح کرد: نتایج حاصل تلاش همه مجموعه پدیده بخصوص بازیکنان بوده است که با تمام مشکلات ۳۱ امتیاز گرفته اند. دلیل اصلی این قضیه به انگیزه زیاد بازیکنان برای پیشرفت بر می گردد. آنها نشان دادند می توانند به عنوان بازیکنان بزرگ و تیم ملی خودشان را به فوتبال ما معرفی کنند.

گل محمدی افزود: همت و اراده ای وجود دارد که پدیده در نیم فصل دوم از این شرایط خارج شود. این اتفاقات چه زمانی رخ بدهد را نمی دانم. فکر می کنم امکان دارد یک بخش خصوصی این تیم را بگیرد ولی زمانش را نمی دانم.

وی درباره احتمال تکرار نتایج نیم فصل اول در نیم فصل دوم و جدایی بازیکنانش در نیم فصل دوم تصریح کرد: در ادامه کار عملکرد مدیران از عملکرد ما مهمتر است. اگر حمایتی که مدنظر ما است وجود داشته باشد در نیم فصل دوم هم حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت به شرطی که حمایت ها باشد. در نیم فصل دوم امتیاز گرفتن سخت تر است. باید خودمان را بیشتر آماده کنیم و این ۵۰ روز تعطیلات فرصت خوبی است که امیدوارم از آن استفاده کنیم.

سرمربی تیم پدیده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تیمش یادآور استقلال خوزستان و قهرمانی این تیم در لیگ برتر است، اظهار کرد: قهرمان شدن یکسری امکانات می خواهد که شاید باشگاه های دیگر نداشته باشند. ما در بخش مالی مشکلات زیادی داریم. قهرمان شدن کار راحتی نیست. ما باشگاهی هستیم که سخت برای برد تلاش می کنیم ولی باید واقع بین باشیم که قهرمان شدن کار راحتی نیست. ما از این امکانات محروم هستیم و باید سرمایه گذاری زیادی در بحث امکانات شود. این مسئله نیاز به زمان زیادی دارد که تیممان به آن مرحله نرسیده است. بازیکنان ما آرزوهای بزرگی در سرشان دارند و برای رسیدن به این آرزوها تمام تلاششان را به کار می بندند.