کشف ۱۱ میلیاردی کالای قاچاق در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در راستای طرح تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز و نا امن ساختن بستر ارتکاب جرم طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا در ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: در این طرح ماموران پلیس آگاهی استان با همکاری پلیس های تخصصی و دستگاه های ذیربط برون سازمانی در سطح شهرستان های استان به منظور مقابله هدفمند و اثر بخش با پدیده شوم قاچاق کالا وارد عمل شده و موفق شدند، مقادیر زیادی کالای قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: در این طرح ۵ هزار و ۵۵۸ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۴۸ هزار نخ کالای دخانی، یک دستگاه خودرو سواری بنز، ۲۱ هزار عدد قرص غیرمجاز، ۱۴۴ قوطی انواع پودر بدنسازی، ۵۳ دستگاه لوازم خانگی، ۱۱۰ کیلو خوراک دام، ۸۶۱ قوطی انواع سموم کشاورزی، ۹ تن چوب آلات، ۵ دستگاه موتورسیکلت سنگین، ۳۸۸ قوطی نوشیدنی، ۶۶۰ لیتر روغن غیرمجاز و ۲ هزار عدد انواع مواد غذایی قاچاق کشف شد.

سردار میرفیضی با اشاره به دستگیری ۵۲ متهم به قاچاق کالا از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد و افزود: ارزش ریالی کشفیات براساس نظر کارشناسان، ۱۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال بوده و کالاهای مکشوفه نیز به اداره تملیکی تحویل شده است.