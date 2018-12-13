پرداخت کمک بلاعوض برای حمایت ازحضور فرش آذربایجان در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری عصر امروز پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان اهر با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها از جمهوری اسلامی ایران شناخت خوبی دارند، اظهار داشت: منابع کشور محدود و مشکلات زیاد نباید دلسردمان کند چون این دوران سپری میشود.
وی با اشاره به مشکلات طرح شده از سوی کارآفرینان در خصوص تسهیلات افزود: قبول داریم در شرایط فعلی تسهیلات ارائه شده کافی نیست اما بانکها میتوانند تا ۳۰ درصد تسهیلات را افزایش دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی به اندازه کافی مرتع ندارد پس چرا با توسعه دامداری مراتع را تخریب کنیم در حالی که با حفظ شرایط موجود میتوان برنامهریزی کرد.
منصوری با ذکر اینکه متاسفانه سیستم بانکی در کشور ما در پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بزرگ سازگار است، گفت: بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک زمان میبرد تا تصویب و پرداخت کنند.
وی بابیان اینکه فرش هریس و آذربایجان باید بازار جهانی را تسخیر کند، گفت: دولت در زمان تحریمها برای تسهیل در صادرات فرش کمک بلاعوض ارائه میدهد و صادرکنندگان در این زمینه انتظار پولپاشی نداشته باشند.
معاون وزیر کار تصریح کرد: رشته پلوی بومی اهر و توسعه صنایعدستی میتواند هر یک منجر به اشتغال در منطقه باشد.
منصوری بابیان اینکه طرح رستا با مشارکت سپاه پاسداران و دولت در روستاها اجرا میشود، گفت: این طرح به مجمع تشخیص ارجاع یافته و سعی در طرح رستا مجددا بازگشت به روستاها را آغاز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هر طرحی که با تسهیلات شروع شود و بر تزریق منابع مالی تاکید کنیم یقینا این طرحها منجر به اشتغال پایدار نمیشود.
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