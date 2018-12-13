نخستین جشنواره نشاط و تندرستی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، اولین جشنواره نشاط و تندرستی با شرکت ۲۲ تیم و با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از بانوان در شهر باباحیدر شهرستان فارسان برگزار و تیم های برتر این جشنواره مشخص شدند.

در این جشنواره تیم های شرکت کننده شامل مادربزرگ، مادر، دختر، خواهر، خاله، عمه، و عروسان خانواده بودند که به صورت ایستگاهی به رقابت در رشته آمادگی جسمانی پرداختند.

در جشنواره نشاط و تندرسی فروغ فدایی، صنم حجان شمس، فاطمه شمس، اکرم محمودی، مریم صادقی و فرشته محمودی تیم اول، عظیمه رحیمی، گلی رحیمی، فانوس رحیمی، زمرد رحیمی، زهرا مولوی و دلنواز مولوی تیم دوم و معصومه محمودی، خیرالنسائ صادقی، زهرا فدایی، زیبا خدایی، سمیه خدایی و شهناز فدایی به عنوان تیم سوم این مسابقات معرفی شدند.

هدف از برگزاری این جشنواره نهادینه سازی مشارکت اعضای خانواده و گرایش به ورزش در خانواده بود.

تیم اول به جشنواره نشاط و تندرستی که در استان لرستان برگزار خواهد شد اعزام می شود.