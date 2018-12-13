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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

حواشی بازی پدیده - استقلال؛

پرتاب سنگ و بطری به سمت داور و درگیری رحمتی با الهامی

پرتاب سنگ و بطری به سمت داور و درگیری رحمتی با الهامی

هواداران تیم فوتبال استقلال بعد از پایان بازی با پدیده به شدت به داور این مسابقه اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد از معوقه هفته دوازدهم لیگ با تساوی بدون گل به پایان رسید.

* هواداران استقلال که به شدت از عملکرد زاهدی فر داور ناراضی بودند به هنگام خروج او به سمت رختکن به سمت او بطری و سنگ پرتاب می کردند.

* مأموران انتظامی وقتی دیدند به سمت داور بطری و سنگ پرتاب می شود با اسکورت ۱۵ نفره او را راهی رختکن کردند.

* هواداران استقلال با شعار علیه داور دست بردار او نبودند و به هر طریقی که می شد به سمت او بطری و سنگ پرتاب می کردند.

* ساکت  الهامی مربی تیم پدیده با مهدی رحمتی درگیری پیدا کرد که با دخالت بازیکنان این قائله خاتمه یافت.

* شفر وقتی دید هواداران به سمت داور بطری پرتاب می کنند آنها را به آرامش دعوت کرد.

* هواداران استقلال که بازی تیمشان راضی بودند آنها را مورد تشویق قرار دادند.

* وینفرد شفر و بازیکنان استقلال هم که از عملکرد داور ناراضی بودند سمت او رفته و با او جر و بحث کردند.

* طرفداران استقلال باوجود اتمام بازی ورزشگاه را ترک نمی کردند و همچنان علیه داور شعار می دادند.

* پس از گذشت دقایقی از بازی، بازیکنان استقلال همچنان داخل زمین مانده و به سمت رختکن نمی رفتند.

* عوامل انتظامی که شرایط را نامناسب می دیدند از هواداران خواستند هر چه زودتر ورزشگاه را ترک کنند.

* پرتاب بطری و سنگ هواداران باعث شد تا عکاسان هم جایگاه خود را ترک کرده تا دچار آسیب دیدگی نشوند.

* مسئولان ورزشگاه را که جو آنجا را نامناسب دیدند از طریق بلندگوها از هواداران می  خواستند هر چه سریعتر ورزشگاه را ترک کنند.

* تعدادی از هواداران استقلال در پایان بازی از مهدی رحمتی کاپیتان تیمشان خواستند تا از باشگاه بخواهد درباره بازیکنان خارجی این تیم تجدیدنظر کنند. 

کد مطلب 4484375

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    نظرات

    • استوراقیان IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      آخه روحیه ورزشکاری اینه. بخدا اینکارها فقط آبرو ریزی برای یک کشور اسلامی هست

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