پرتاب سنگ و بطری به سمت داور و درگیری رحمتی با الهامی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد از معوقه هفته دوازدهم لیگ با تساوی بدون گل به پایان رسید.

* هواداران استقلال که به شدت از عملکرد زاهدی فر داور ناراضی بودند به هنگام خروج او به سمت رختکن به سمت او بطری و سنگ پرتاب می کردند.

* مأموران انتظامی وقتی دیدند به سمت داور بطری و سنگ پرتاب می شود با اسکورت ۱۵ نفره او را راهی رختکن کردند.

* هواداران استقلال با شعار علیه داور دست بردار او نبودند و به هر طریقی که می شد به سمت او بطری و سنگ پرتاب می کردند.

* ساکت الهامی مربی تیم پدیده با مهدی رحمتی درگیری پیدا کرد که با دخالت بازیکنان این قائله خاتمه یافت.

* شفر وقتی دید هواداران به سمت داور بطری پرتاب می کنند آنها را به آرامش دعوت کرد.

* هواداران استقلال که بازی تیمشان راضی بودند آنها را مورد تشویق قرار دادند.

* وینفرد شفر و بازیکنان استقلال هم که از عملکرد داور ناراضی بودند سمت او رفته و با او جر و بحث کردند.

* طرفداران استقلال باوجود اتمام بازی ورزشگاه را ترک نمی کردند و همچنان علیه داور شعار می دادند.

* پس از گذشت دقایقی از بازی، بازیکنان استقلال همچنان داخل زمین مانده و به سمت رختکن نمی رفتند.

* عوامل انتظامی که شرایط را نامناسب می دیدند از هواداران خواستند هر چه زودتر ورزشگاه را ترک کنند.

* پرتاب بطری و سنگ هواداران باعث شد تا عکاسان هم جایگاه خود را ترک کرده تا دچار آسیب دیدگی نشوند.

* مسئولان ورزشگاه را که جو آنجا را نامناسب دیدند از طریق بلندگوها از هواداران می خواستند هر چه سریعتر ورزشگاه را ترک کنند.

* تعدادی از هواداران استقلال در پایان بازی از مهدی رحمتی کاپیتان تیمشان خواستند تا از باشگاه بخواهد درباره بازیکنان خارجی این تیم تجدیدنظر کنند.