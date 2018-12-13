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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

معاون توسعه ورزش های همگانی ورزش و جوانان مازندران:

شمار ورزشکاران بیمه شده مازندران ۵ درصد رشد یافت

شمار ورزشکاران بیمه شده مازندران ۵ درصد رشد یافت

ساری - معاون توسعه ورزش های همگانی ورزش و جوانان مازندران گفت: شمار ورزشکاران سازمان یافته و بیمه شده هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد رشد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان عصر پنجشنبه در نشست هیئت های ورزشی استان ضمن اشاره به ارزیابی عملکرد هیئت ها و همچنین ارزیابی ادارات شهرستانی و استانی افزود: توجه به ورزش همگانی و ورزش روستایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن ورزشکاران این دو رشته و ساماندهی آنان باید در اولویت باشد.

معاون توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: تمامی تلاش و مساعی هیئت های ورزشی باید معطوف ارتقای آمار ورزشکاران سازمان یافته باشد و در طول هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد ورزشکاران بیمه شده رشد تقریبی ۵ درصدی دارند.

در این جلسه دکتر فرزاد گوهردهی سرپرست هیات پزشکی ورزشی مازندرانَ ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از تلاش های دکتر دهقان ، رییس قبلی این هیات تقدیر کرد و اولویت های هیئت در این دوره شامل توجه ویژه به قانون و اصل قانون مداری، ایجاد و گسترش تعامل دوسویه با هیئت های استانی و شهرستانی و همچنین ادارات ورزش و جوانان، برنامه ریزی برای کیفی سازی خدمات قابل ارائه توسط هیئت، بهره مندی از ظرفیت های علمی و آموزشی و درمانی نظام دانشگاهی ، فرهنگ سازی در جهت ممانعت از اشاعه دوپینگ و مواد نیروزا است.

در ادامه جلسه هر یک‌ از حاضرین به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

کد مطلب 4484379

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