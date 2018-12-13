شمار ورزشکاران بیمه شده مازندران ۵ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان عصر پنجشنبه در نشست هیئت های ورزشی استان ضمن اشاره به ارزیابی عملکرد هیئت ها و همچنین ارزیابی ادارات شهرستانی و استانی افزود: توجه به ورزش همگانی و ورزش روستایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن ورزشکاران این دو رشته و ساماندهی آنان باید در اولویت باشد.

معاون توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: تمامی تلاش و مساعی هیئت های ورزشی باید معطوف ارتقای آمار ورزشکاران سازمان یافته باشد و در طول هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد ورزشکاران بیمه شده رشد تقریبی ۵ درصدی دارند.

در این جلسه دکتر فرزاد گوهردهی سرپرست هیات پزشکی ورزشی مازندرانَ ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از تلاش های دکتر دهقان ، رییس قبلی این هیات تقدیر کرد و اولویت های هیئت در این دوره شامل توجه ویژه به قانون و اصل قانون مداری، ایجاد و گسترش تعامل دوسویه با هیئت های استانی و شهرستانی و همچنین ادارات ورزش و جوانان، برنامه ریزی برای کیفی سازی خدمات قابل ارائه توسط هیئت، بهره مندی از ظرفیت های علمی و آموزشی و درمانی نظام دانشگاهی ، فرهنگ سازی در جهت ممانعت از اشاعه دوپینگ و مواد نیروزا است.

در ادامه جلسه هر یک‌ از حاضرین به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.