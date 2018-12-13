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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۳

الحاجی گرو:

دوست دارم در استقلال بمانم/ از نساجی و چند تیم پیشنهاد دارم

دوست دارم در استقلال بمانم/ از نساجی و چند تیم پیشنهاد دارم

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران گفت: از شرایطم در استقلال راضی هستم و دوست دارم در این تیم بمانم.

به گزارش خبرنگار مهر، الحاجی گرو پس از تساوی بدون گل استقلال مقابل پدیده گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم  اما متأسفانه نتوانستیم به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم.

مهاجم استقلال تهران اظهار داشت: از شرایطم در استقلال راضی هستم و دست دارم باز هم در این تیم بمانم اما اگر قرار باشد از این تیم بروم همه چیز بستگی به صحبت های مدیر برنامه هایم با مسئولان استقلال دارد.

وی در خصوص اتفاقاتی که در صفحه اینستاگرامش رخ داده است، خاطرنشان کرد: هواداران واقعی استقلال به من لطف دارند و به من ابراز محبت دارند.

الحاجی گرو درباره صحبت هایی مبنی بر اینکه قرار است به نساجی مازندران بپیوندد، تأکید کرد: به جز نساجی از چند تیم دیگر هم پیشنهاد دارم اما این منوط به این است که مدیر برنامه هایم چه تصمیمی می گیرد.

وی در خاتمه گفت: طی روزهای آینده وضعیتم در استقلال مشخص خواهد شد.

کد مطلب 4484383

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