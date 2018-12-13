فراخوان جلیقه زردهای فرانسه برای اعتراضات بزرگ شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از فعالان مدنی مرتبط با اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه گفته است: اعتراضات علیه سیاست‌های دولت ماکرون تا یکشنبه آینده و با هدف برآورده شدن کامل انتظارت و خواسته‌ها ادامه خواهد داشت.

پریسکیلیا لودسکی، از فعالان جنبش جلیقه زردها در فرانسه در جریان یک نشست مطبوعاتی در کاخ ورسای اعلام کرد که ما خواستار کاهش مالیات و هزینه‌های مسکن، انرژی و موادغذایی می‌باشیم و تا برآورده شدن این خواسته‌ها، اعتراضات نیز ادامه خواهد داشت.

روز گذشته رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند که جلیقه زردها قصد دارند راهپیمایی بزرگی را شنبۀ آینده در سراسر فرانسه برگزار کنند، راهپیمایی که برخی از رهبران سیاسی این کشور از جمله ژاک لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه سرکش» آن را یک انقلاب شهروندی توصیف کرده‌اند.

با این حال برخی مقامات رسمی فرانسه که نسبت به تداوم اعتراضات نگران هستند، خواستار پایان یافتن اعتراضات جلیقه زردها شده‌اند و از جمله نیکول بلوبت، وزیر دادگستری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به «حادثه تلخی» که در شهر استراسبورگ روی داد و با توجه به پاسخ رئیس جمهوری فرانسه به درخواست معترضان، جنبش جلیقه زردها باید متوقف شود.

همچنین ریچارد فراند، رئیس پارلمان فرانسه نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پاسخ گسترده‌ای که دولت به درخواست معترضان داده است، اکنون زمان آن است که این جنبش متوقف شود.

با این حال با توجه به این که فعالان جنبش جلیقه زردها گفته‌اند بسیاری از خواسته‌های آنان هنوز بطور کامل اجابت نشده است، احتمال کمی نسبت به پایان اعتراضات جلیقه زردها در هفته آتی وجود دارد و به اعتقاد برخی ناظران مسائل فرانسه و با توجه به فراخوان صورت گرفته، خیابان‌های پاریس ممکن است روز شنبه نیز شاهد حضور اعتراضی جلیقه زردها باشد.