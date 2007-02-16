کشف نقطه ضعف ویروس HIV

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان آمریکایی نشان داده اند که به هنگام حملات آنتی بادی ویروسی به شکاف سیستم دفاعی ویروس ایدز چه فرآیندی روی می دهد.

تیم پزشکی دانشمندان از انستیتو بیماری های واگیردار و حساسیت زا در آمریکا معتقد است که این دستاورد جدید می تواند به دست یابی به واکسن قطعی ایدز منجر شود.

دانشمندان در این تحقیق تصویر اتمی از این فرآیند را در شمار اخیر نشریه معتبر منتشر کردند که در آن حمله آنتی بادی 12 به بخشی از پروتئین قرار گرفته در سطح ویروس HIV به خوبی مشخص است.

به عقیده دانشمندان ویروس HIV با استفاده از تکنیک «جهش» حملات مداومی دارد اما این پروتئین، بخشی از ویروس است که به جهت پایدار بودن و عدم جهش و تغییر، نقطه ضعف آن محسوب می شود.

دکتر الیاس زرهونی، مدیر انستیتو ملی سلامت آمریکا (NIH) گفت: تولید واکسن ایدز یکی از مهمترین چالش های علمی زمان حاضر است و اکنون این دستاورد مهم پنجره جدیدی به سوی حل این چالش جهانی گشوده است.