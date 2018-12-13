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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۷

تقدیر از امامعلی حبیبی در مسابقات کشتی آزاد جام باشگاههای جهان

تقدیر از امامعلی حبیبی در مسابقات کشتی آزاد جام باشگاههای جهان

بابل - امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک و سه مدال طلای کشتی جهان در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان شامگاه چهارشنبه در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابل برگزار شد و در این مراسم از افتخارآفرینی های امامعلی حبیبی دارنده سه مدال طلای کشتی جهان تقدیر شد.

در این مراسم مسئولان استانی و کشوری حضور داشتند، از امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن و سه مدال طلای جهان در سال های ۱۹۵۹، ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ از سوی استاد پرویز سیروس پور تقدیر شد، همچنین تقدیر ازخانواده معزز و معظم شهیدان یوسف سجودی، حسن رجایی فر و سیدرضا جلالی از دیگر بخش های این مراسم بود. همچنین از استانیسلاو سرنک داور المپیکی از کشور اسلوونی و نماینده اتحادیه جهانی در این رقابت ها نیز تقدیر شد.

تمبر یادبود پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با امضاء استاد امامعلی حبیبی نیز رونمایی شد.

تیم های گرجستان، ترکیه، اوکراین، هند، قرقیزستان و مجارستان به همراه دو تیم بیمه رازی بابل و پاس ستارگان ساری تیم های اول و دوم لیگ برتر کشتی آزاد ایران در سال ۹۷ در این مسابقات شرکت دارند.

کد مطلب 4484392

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