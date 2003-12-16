  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۰۰

وزير امور خارجه ايران :

كنترل مرزهاي مشترك ايران و عراق شديدتر مي شود

وزير امور خارجه ايران كه در اسپانيا به سر مي برد در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد مقامات ايران به كنترل شديد مرزهاي مشترك خود با عراق ادامه خواهند داد.


به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كمال خرازي وزير امور خارجه ايران ديروز در يك كنفرانس مطبوعاتي پس از ملاقات با آنا پالاسيو همتاي اسپانيايي خود گفت: " مقامات ايران در حال حاضر بيشترين تلاش خود را براي كنترل مرزهاي مشترك ايران و عراق براي جلوگيري از هرگونه فعاليت تروريستي از طريق مرزها انجام مي دهند."
وزيرامورخارجه ايران به دستگيري برخي عناصر عراقي در مرز ايران اشاره كرد و گفت: اين افراد به مقامات كردستان عراق بازگردانده شده اند.
آقاي خرازي همچنين اعلام كرد برخي ازاين مهاجمان با هدف آسيب زدن به منافع ايران از طريق مرز وارد ايران شده بودند كه با تلاش ماموران امنيتي ايران دستگير شدند.
خرازي همچنين تاكيد كرد: محاكمه صدام حسين رييس حكومت پيشين عراق بايد به طور علني صورت گيرد. 
وي افزود : در دادگاه صدام اين امكان بايد به وجود آيد تا وي به دليل جناياتي كه عليه مردم عراق و ملل ايران و كويت انجام داده محاكمه شود.
وزيرامورخارجه ايران تصريح كرد: موارد زيادي هست كه ايران مي تواند عليه صدام شكايت كند. كاربرد سلاحهاي شيميايي عليه شهروندان ايراني، خسارات زيادي كه به كشورما وارد ساخته و كشتار بسياري از هموطنان ما از آن جمله است. 
خرازي همچنين خواستار بازگردانده شدن سريعتر قدرت در عراق به دولت برگزيده اين كشور و نمايندگان واقعي مردم آن شد.

کد مطلب 44844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه