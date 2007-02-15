۲۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های کشور -2 / نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان:

دانشگاه اسلامی نگاهی جهان شمول دارد / مسائل اخلاقی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها لحاظ شود

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت نگاهی جهان شمول به دانشگاه، گفت: " متأسفانه امروز بشر به صورت یک بعدی به دانشگاه نگاه می کند و آن نگاه، نگاهی محض به علم بدون توجه به مکارم اخلاقی و انسانی به دانشگاه است."

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان شب گذشته در مراسم گشایش چهلمین گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها در دانشگاه علوم دریایی چابهار گفت: جامعه بشری در جهان کنونی و در دنیای غرب به دلیل بی توجهی، نا آگاهی و عدم استفاده بهینه از مکارم اخلاقی دچار بحران شده است.

وی به ضرورت طرح مباحث اخلاقی در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش فرهنگی از ضروریات آموزش عالی است، ضمن اینکه در برنامه های فرهنگی باید مسائل اخلاقی را مورد توجه قرار داد. اگر در دانشگاه ها به اخلاق توجه نشود کار به جایی می کشد که ابتدا امور تربیتی را از آموزش و پرورش حذف می کنند و دوباره می خواهند احیایش کنند، این نشان می دهد برخی حرکات در کشور ما افراط گونه است. 

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان نبودن اخلاق در کنار دانش غرب را عامل حرکت جامعه بشری مغرب زمین به سمت تباهی عنوان کرد و افزود: علم رو به پیشرفت و اخلاق رو به تنزل است، به همین جهت کشورهایی که توسعه یافته نامیده می شوند علم خود را برای سلطه بر دیگران می خواهند و نه برای احیای جوامع بشری. اما پیشرفت های علمی ایران اسلامی همگام با مکارم اخلاق بوده است که  مقام معظم انقلاب نیز مهر تاییدی به این نکته زده اند.  

حجت الاسلام سلیمانی اظهار داشت: تمدن شگفت انگیز صنعت و علم به شکل ناگهانی بدون ملاحظه به نیازهای حقیقی انسانها با نبوغ چند نابغه شکل گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در خاتمه از مسوولان وزارت علوم خواست تا امکان احداث یک سالن باستانی برای ورزش دانشجویان چابهار فراهم کنند.

کد مطلب 448441

