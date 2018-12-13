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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۱

عبد السلام:

توافق امروز مثبت و در راستای روند صلح است/لزوم خروج نیروهای خارجی

توافق امروز مثبت و در راستای روند صلح است/لزوم خروج نیروهای خارجی

محمد عبد السلام رئیس هیأت ملی یمن در مذاکرات سوئد گفت که در استان و شهر الحدیده به توافق آتش بس دست یافتیم و توافق کردیم که سازمان ملل بر بازرسی کشتی ها در بندر الحدیده نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبد السلام رئیس هیأت ملی یمن در مذاکرات سوئد افزود: ما در زمینه تقویت نقش سازمان ملل در تاسیسات انسانی توافق کردیم و توافق امروز مثبت و در راستای روند صلح و آتش بس در الحدیده است.

رئیس هیأت ملی یمن در مذاکرات سوئد با بیان اینکه برای نجات ملت یمن امتیازات بزرگی را در الحدیده دادیم، عنوان کرد: پیشنهاد کردیم که هواپیماهای غیر نظامی پیش از عزیمت به فرودگاه صنعا به اردن و مصر بروند.

وی با اشاره به این موضوع که درخواست انتقال فرودگاه صنعا به عدن ظالمانه است و مشکلی را حل نمی کند، افزود: ما خواستار نظارت سازمان ملل بر واردات بودیم ولی طرف مقابل مخالفت کرد.

عبد السلام یادآور شد: توافق امروز مثبت بود و از روند صلح و آتش بس در الحدیده حمایت می کند و امیدواریم که مبادله اسرا به صورت کامل و بر اساس ساز و کار توافق شده صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه راه حل بحران یمن سیاسی است، گفت: ما نمی خواهیم کسی را متهم کنیم و امیدواریم که نیروهای بیگانه طبق اصول و معیارهای بین المللی خارج شوند.

کد مطلب 4484410

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