توافق امروز مثبت و در راستای روند صلح است/لزوم خروج نیروهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبد السلام رئیس هیأت ملی یمن در مذاکرات سوئد افزود: ما در زمینه تقویت نقش سازمان ملل در تاسیسات انسانی توافق کردیم و توافق امروز مثبت و در راستای روند صلح و آتش بس در الحدیده است.

رئیس هیأت ملی یمن در مذاکرات سوئد با بیان اینکه برای نجات ملت یمن امتیازات بزرگی را در الحدیده دادیم، عنوان کرد: پیشنهاد کردیم که هواپیماهای غیر نظامی پیش از عزیمت به فرودگاه صنعا به اردن و مصر بروند.

وی با اشاره به این موضوع که درخواست انتقال فرودگاه صنعا به عدن ظالمانه است و مشکلی را حل نمی کند، افزود: ما خواستار نظارت سازمان ملل بر واردات بودیم ولی طرف مقابل مخالفت کرد.

عبد السلام یادآور شد: توافق امروز مثبت بود و از روند صلح و آتش بس در الحدیده حمایت می کند و امیدواریم که مبادله اسرا به صورت کامل و بر اساس ساز و کار توافق شده صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه راه حل بحران یمن سیاسی است، گفت: ما نمی خواهیم کسی را متهم کنیم و امیدواریم که نیروهای بیگانه طبق اصول و معیارهای بین المللی خارج شوند.