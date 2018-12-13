۳.۳ میلیون نفر در کشور زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پاکدل در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از خانواده های شهدا و ایثارگران زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، اظهار داشت: اعتبارات تخصیصی این حوزه با توجه به وضعیت موجود کشور، جوابگوی نیازهای ایثارگران نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، بیان کرد: به جز شهدا و ایثارگران دوران پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس، همه شهدای مدافع حرم غیرایرانی نیز اکنون زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند.

پاکدل خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده های شهدای غیرایرانی به دنبال تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب نسبت به توجه ویژه به این شهدا صورت گرفته و به سهم خود قدردان این شهدا و خانواده های آنها هستیم.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه این جمعیت قابل توجه جامعه هدف، ظرفیت خوبی به شمار می رود و باید از آن به نحو شایسته ای بهره برد، افزود: این گروه به دلیل اثرگذاری بالایی که در جامعه دارند، می توانند بازوی توانمندی برای اجرای برنامه های فرهنگی در سطح کشور باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دشمنان در صدد ایجاد نارضایتی در میان خانواده های شهدا هستند، تصریح کرد: همه تلاش ما خدمتگزاری به افرادی است که امام راحل آنها را چشم و چراغ جامعه دانستند و با تمام وجود از آنها صیانت خواهیم کرد.

پاکدل همچنین از اجرای ۷۰ درصد از مفاد قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران در سطح کشور خبر داد و یادآور شد: در برنامه ششم توسعه نیز توجه ویژه ای نسبت به خانواده های شهدا و ایثارگران صورت گرفته که این برنامه ها به تدریج به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.