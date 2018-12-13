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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

نهمین وقف اردکان به ثبت رسید

نهمین وقف اردکان به ثبت رسید

یزد ـ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اردکان از ثبت نهمین وقف در سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجت الاسلام سیدمهدی سیدی اظهار داشت: یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۰ مترمربع به ارزش تقریبی ۲۴۰ میلیون تومان برای برگزاری مراسم‌های مذهبی و قرائت قرآن کریم توسط عباس افخمی اردکانی وقف شد.

وی با اشاره آثار و برکات وقف در جامعه گفت: اگر نیت وقف‌های خیرین، نیازهای روز جامعه باشد بی‌شک تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

سیئی اظهار داشت: در ادارات اوقاف، بخش مشاوره وقف وجود دارد که خیرین می‌توانند قبل از مشخص کردن نیت خود در زمینه نیازهای روز جامعه با این مشاوران مشورت کرده و سپس اقدام به وقف کنند.

عنوان کرد: تاکنون هزار و ۷۸۵ موقوفه شهرستان اردکان در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4484414

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