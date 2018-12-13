ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار توسط بنیاد شهید دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی محلاتی روز پنجشنبه مراسم افتتاح مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی در فریمان اظهارکرد: وضعیت کشور در شرایط کنونی به دلیل توطئه های دشمن خاص بوده و همه اقشار باید مانند روزهای دفاع مقدس به میدان بیایند و هر قدمی که می‌توانند برای مبارزه در این جنگ تمام عیار بردارند تا از این وضعیت عبور کنیم.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمن از همان روزهای ابتدایی توطئه علیه ملت ایران را آغاز و ابتدا جنگ تحمیلی را شروع کرد و وقتی به اهداف خود نرسیدند جنگ اقتصادی را در برنامه خود قرار دادند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: توطئه های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرن در حوزه های مختلف همچنان ادامه دارد و برای مقابله با این توطئه ها باید هوشیار بوده و آمادگی لازم را داشته باشیم.

شهیدی محلاتی در ادامه به فعالیت سازمان اقتصادی کوثر اشاره و بیان کرد: بنیاد شهید از طریق این بنیاد پروژه هایی را برای ایجاد اشتغال ایثارگران فراهم کرده که در نقاط مختلف کشور اجرا می شود.

وی گفت: نرخ بیکاری میان ایثارگران حدود ۴ درصد بوده و بسیاری از ایثارگران در بنیاد و سازمان‌های تابعه مشغول خدمت هستند و بسیاری از ماموران به خدمت نیز از بنیاد ترخیص شده تا زمینه اشتغال تعداد بیشتری از ایثارگران فراهم شود.