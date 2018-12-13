به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عصر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خارگ اظهار داشت: تحول معیشت و رفاه فرهنگیان موضوع مهمی برای بنده و سایر دغدغه‌مندان مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در بخش آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۸،‌ مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان تامین اعتبار شده است که پیگیر افزایش آن هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: برای جذب فرهنگیان و تامین نیرو در کارگروه‌های تخصصی مجلس رایزنی هایی شده است و همچنین برای خارگ به طور ویژه با مقام عالی وزارت مذاکراتی داشته‌ام.

حجه الاسلام خدری اظهار داشت: شرایط سخت مکانی جزیره خارگ را متفاوت از سایر نقاط کشور دانست و گفت اگر فرهنگیان این جزیره با سایر همکاران خود در مرکز استان و دیگر شهرستان‌ها یکسان دیده شوند، نه تنها عادلانه نیست که عین بی عدالتی است.

وی گفت: جایگاه و منزلت فرهنگیان به عقیده من بالاترین شاخص توسعه هر کشوری می‌تواند باشد و اینقدر این جایگاه رفیع است که خداوند به قلم سوگند یاد می کند و در حدیثی نبوی ما از برتری عالم نسبت به عابد خوانده ایم.