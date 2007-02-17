افسردگی در افرادی که والدین افسرده دارند بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی ، دانشمندان پروتئینی را کشف کرده ‌اند که به نظر می ‌رسد نقش حیاتی در ابتلا به بیماری افسردگی دارد. این یافته می ‌تواند به کشف شیوه‌ های جدید درمانی برای معالجه این بیماری منجر شود و ژنتیکی بودن آن را تایید می کند.

اگرچه مشکلات ناشی از تنظیمات ماده شیمیایی سروتونین در مغز برای تنظیم خلقی ، مدت طولانی به عنوان علت بیماری افسردگی شناخته شده است ، دانشمندان هنوز نمی ‌دانند که چه چیزی عامل اصلی ابتلا به این بیماری است که در حال حاضر 18 میلیون آمریکایی را گرفتار کرده است.

محققان دانشگاه راکفلر و موسسه سوئدی کارولین اسکا ، اظهار کرده‌ اند: همه ما از این کشف بسیار هیجان ‌زده شده ‌ایم محققان مدت‌ های مدید در جستجوی تعدیل کننده سروتونین بوده ‌اند و حالا پروتئین مسئول آن را که می تواند از طریق وراثت منتقل شود یافته ایم.

افرادی که در محیط های پر تنش و نگرانی به سر می برند نیز شانس بیشتری برای احتمال به این عارضه دارند.