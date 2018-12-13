دستور نتانیاهو به تخریب خانه شهید فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتانیاهو دستور داده است خانه عامل عملیات رام الله طی ۴۸ ساعت آینده به کلی تخریب شود و هزاران واحد شهرک نشینی در کرانه باختری ساخته شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین دستور داده است اعضای جنبش حماس در کرانه باختری به صورت گسترده ای بازداشت شوند.

بر همین اساس نتانیاهو دستور محاصره کامل شهر رام الله و البیره در کرانه باختری را صادر کرده است.

از سوی دیگر هزاران نفر از ساکنان اراضی اشغالی فلسطین به خاطر شرایط امنیتی علیه نتانیاهو در قدس تظاهرات کردند.