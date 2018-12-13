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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۶

دستور نتانیاهو به تخریب خانه شهید فلسطینی در کرانه باختری

دستور نتانیاهو به تخریب خانه شهید فلسطینی در کرانه باختری

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور داد خانه عامل عملیات استشهادی شهر رام الله در کرانه باختری تخریب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتانیاهو دستور داده است خانه عامل عملیات رام الله طی ۴۸ ساعت آینده به کلی تخریب شود و هزاران واحد شهرک نشینی در کرانه باختری ساخته شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین دستور داده است اعضای جنبش حماس در کرانه باختری به صورت گسترده ای بازداشت شوند.

بر همین اساس نتانیاهو دستور محاصره کامل شهر رام الله و البیره در کرانه باختری را صادر کرده است.

از سوی دیگر هزاران نفر از ساکنان اراضی اشغالی فلسطین به خاطر شرایط امنیتی علیه نتانیاهو در قدس تظاهرات کردند.

کد مطلب 4484440

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