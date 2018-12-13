آموزش ۱۲ هزار موتور سوار در گیلان/۱۶۰۰ کلاه ایمنی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر پنجشنبه بیست و هفتمین مرحله اجرای طرح فرهنگ سازی در زمینه ترافیک در سطح روستاهای استان گیلان در روستای قاسم آباد علیا چابکسر شهرستان رودسر برگزار شد.

رئیس پلیس راه گیلان درحاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر از کشته شدن ۶۶۷ نفر در سال گذشته طی حوادث جاده ای در این استان خبر داد و اظهارکرد: متاسفانه این آمار زیاد و نگران کننده است.

سرهنگ حسین محمدپور با بیان اینکه در هشت ماهه نخست سال جاری ۸ هزار نفر براثر تصادف در جاده‌های استان مصدوم شدند، افزود: عابران پیاده و موتورسیکلت سواران مهم‌ترین نقش در تصادفات استان گیلان را دارند.

وی با اشاره به اینکه گیلان بعد از فارس در سال گذشته از نظر تلفات موتورسیکلت سواران در رتبه دوم کشورقرار دارد، ادامه داد: در سال گذشته ۱۹۸ موتورسیکلت سوار جان خود را از دست داده اند.

رئیس پلیس راه گیلان افزود: گیلان از نظر کشته شدگان عابران پیاده نیز سال گذشته رتبه اول کشور را داشته که جای تاسف دارد.

وی به برخی برنامه های آموزشی و اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران و عابران پیاده اشاره کرد و گفت: تاکنون بیست و هفت دوره آموزشی و فرهنگ سازی در سطح استان گیلان برگزار شده که بیش ۱۲ هزار موتورسوار از این آموزش‌ها بهره‌مند و یک هزار و ۶۰۰ کلاه ایمنی به صورت رایگان توزیع شده است.