به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به نتایج مذاکرات طرف های اصلی بحران یمن در استکهلم ضمن استقبال از تفاهمات و توافقات صورت گرفته میان طرفین با نظارت نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد، گام های مثبت اعتمادساز و توافقات اولیه حاصله را برای استمرار گفتگوها امیدوارکننده خواند.

قاسمی، توافق حاصله در خصوص شهر و بندر الحدیده را بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: این تفاهم نشان می دهد گروه‌های یمنی حاضر در گفتگوها به دقت و درستی شرایط اسفبار بار مردم مظلوم یمن را درک کرده و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در آن کشور به دلیل تشدید درگیری ها در اطراف الحدیده استمرار وصول کمک های انسانی را بر منافع گروهی خود ترجیح داده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد، بندر حدیده و سایر بنادر و فرودگاههای یمن از جمله فرودگاه صنعا هر چه سریع تر برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه و فعالیت‌های مدنی به منظور کاهش رنج و آلام مردم یمن آماده سازی شوند.

وی همچنین افزود: امیدواریم تفاهم های حاصله در چارچوب و بازه زمانی تعیین شده اجرایی و زمینه لازم را به منظور دور بعدی گفتگوها در آینده نزدیک برای رسیدن به توافق نهایی فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد مسئولانه خود در قبال بحران های منطقه ای نقش سازنده ای در ترتیبات اجرایی گفتگوهای یمنی - یمنی در سوئد ایفا کرده و همچنان در راستای طرح چهار ماده ای ارائه شده از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راه حل نهایی بحران یمن را توقف جنگ و خونریزی و تداوم گفتگوهای یمنی - یمنی می داند.