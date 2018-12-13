به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر فومن در دفتر این شوار برگزار شد.

نائب رئیس شورای شهر فومن در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه در جلسات اخیر این شورا حاشیه بر متن غلبه کرده است، اظهارکرد: باید با همدلی و اتحاد در کنار یکدیگر مشکلات شهر را حل و به مطالبات به حق شهروندان رسیدگی کنیم.

علیرضا علیدوست با بیان اینکه برخی به دنبال بزرگ کردن حاشیه‌ها هستند، افزود: اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع مسئول بوده و باید در راستا ایجاد امید در شهر گام بردارند.

وی با تأکید برلازم الاجرا بودن مصوبات شورای شهر، گفت: برنامه‌ریزی برای آینده شهر فومن یکی از وظایف ما بوده و باید به دنبال حل نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت باشیم.

علیدوست با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهر فومن، تصریح کرد: باید با همراهی یکدیگر و با برنامه‌ریزی مناسب گام‌های موثری در راستای بهبود وضعیت و توسعه شهر فومن برداریم البته مبالغ جاری در این زمینه کفایت نکرده و نیازمند بودجه بیشتری هستیم.

نائب رئیس شورای شهر فومن در ادامه به حاشیه‌های به وجود آمده از صبحت‌های وی در جلسه هفته گذشته نیز اشاره و ضمن عذرخواهی از همه خبرنگاران این شهر، اظهارکرد: نقش خبرنگاران در آگاه سازی جامعه غیرقابل انکار است.

وی با بیان اینکه منظور صحبت بنده توهین به این قشر فرهیخته نبوده است، گفت: خبرنگاران علاوه بر نقدهای منصافانه عملکرد خوب شورا و شهرداری نیز انعکاس دهند.

گفتنی است در جلسه هفته گذشته شورای شهر فومن این صحبت علیدوست که برخی از خبرنگاران با حضور در جلسات شورا چای شورا رو می خورند و بیرون علیه شورا می نویسند سبب واکنش های بسیاری در طول هفته از سوی اصحاب رسانه و افکار عمومی شده بود. لازم به ذکر است که در این جلسه نیز برخی از خبرنگاران پیروی این صحبت‌های نائب رئیس شورای شهر فومن ضمن حضور در جلسه شورا با خود فلاکس چای و کلوچه به همراه آورده بودند تا از بیت المال شورا استفاده نکنند.

المان مربوط به چای با فراخوان انجام می شود

در ادامه این جلسه یکی دیگر از اعضای شورای شهر فومن با انتقاد از سخنان علیدوست که شورا در یکساله نخست فعالیت خود نه استعفا داشته و نه استیضاح، اظهارکرد: در برخی مصوبات شورا اشکالاتی وجود دارد که باید رفع شود.



نورالدین نعمتی با بیان اینکه در جلسه گذشته مصوب شد که یکی از کارخانجات چای این شهرستان در زمینی که شهرداری خواهد داد اِلمان متناسب با چای نصب کند، افزود: در جلسه گذشته نیز بیان شد که ساخت این المان تنها بدون تبلیغات این شرکت اجرایی می شود در حالی که در فضای مجازی اعلام شده که این المان با تبلیغات شرکت مذکور ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه مذکور اعتراض برخی از کارخانجات چای این شهرستان را نیز به دنبال داشته است، ادامه داد: این المان با فراخوان عمومی و دعوت از همه کارخانجات در آینده نزدیک انجام می شود.