هیات پاکستانی اجلاس مرزی قول پیگیری آزادی ۷ مرزبان ایرانی را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، محمد هادی مرعشی در پایان بیست و دومین اجلاس مشترک مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اظهار داشت: این اجلاس مشترک مرزی حول سه محور اصلی مرزی، اقتصادی و امنیتی برگزار شد و در هر سه محور تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد.

وی افزود: در حوزه مرزی که یکی از محورهای اصلی اجلاس بود، موضوع همکاری دولت جمهوری اسلامی پاکستان با کشورمان برای آزادسازی هفت نفر باقیمانده از مرزبانان ربوده شده جمهوری اسلامی ایران توسط اشرار و معاندین نظام در منطقه مرزی میرجاوه و انتقال آنان به خاک کشور پاکستان، مطرح شد و طرف پاکستانی قول جدی برای همکاری و پیگیری آزادی آنان را داد.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی و معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حوزه امنیتی بر صیانت از مرزهای کشور و بازدیدهای مرزی و برخورد با قاچاقچیان مسلح به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر، سوخت و کالا تاکید شد.

مرعشی ادامه داد: همچنین در زمینه برخورد با اشرار و تروریست ها به عنوان عاملان ایجاد اخلال در نظم و امنیت دو طرف مرز، تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی گفت: در حوزه اقتصادی نیز موضوع تقویت بازارچه های مرزی مطرح و مقرر شد کشور پاکستان نیز به موازات بازارچه های مرزی ایران، در داخل خاک کشورش بازارچه‌های مرزی ایجاد کند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری و رئیس هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان تصریح کرد: ارتقای ارتباطات و تسهیل رفت و آمد تجار و بازرگانان از طریق راه اندازی خط هوایی کویته به زاهدان و انجام اقداماتی برای تقویت معیشت مرزنشینان از دیگر تصمیمات مهم اتخاذ شده در حوزه اقتصادی بود.