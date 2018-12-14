حریفان ملایی و محمدی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تورنمنت بین المللی سال ۲۰۱۸ تحت عنوان «مسترز» از فردا به میزبانی چین و با حضور ۲۳۶ جودوکار از ۵۳ کشور در «گوانگجو» آغاز می شود. دو نماینده ایران در این رقابتها سعید ملایی و محمد محمدی بریمانلو هستند که با هدایت محمد منصوری کار خود را از فردا آغاز می کنند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده فردا شنبه در روز نخست این مسابقات محمد محمدی بریمانلو و در وزن ۷۳- کیلوگرم به روی تاتامی می رود. وی در دور اول به مصاف «رستم عروجف» از آذربایجان می رود و در صورت برتری برنده مبارزه ترکیه و گرجستان را پیش رو دارد.

یکشنبه ۲۵ آذرماه نیز در روز دوم و پایانی سهید ملایی به دیدار رقبای خود می رود. وی در سید یک وزن ۸۱- کیلوگرم دور نخست استراحت داشته و سپس به دیدار «تاکاشی ساساکی» از ژاپن می رود.

رقابتهای چین آخرین تورنمنت سال ۲۰۱۸ می باشد.