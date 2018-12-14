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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

جودو مسترز چین؛

حریفان ملایی و محمدی مشخص شدند

حریفان ملایی و محمدی مشخص شدند

با برگزاری مراسم قرعه‎کشی رقابت‎های جایزه بزرگ چین، رقبای دو جودوکار ایرانی حاضر در این مسابقات مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تورنمنت بین المللی سال ۲۰۱۸ تحت عنوان «مسترز» از فردا به میزبانی چین و با حضور ۲۳۶ جودوکار از ۵۳ کشور در «گوانگجو» آغاز می شود.  دو نماینده ایران در این رقابتها سعید ملایی و محمد محمدی بریمانلو هستند که با هدایت محمد منصوری کار خود را از فردا آغاز می کنند. 

بر اساس قرعه کشی انجام شده فردا شنبه در روز نخست این مسابقات محمد محمدی بریمانلو و در وزن ۷۳- کیلوگرم به روی تاتامی می رود.  وی در دور اول به مصاف «رستم عروجف» از آذربایجان می رود و در صورت برتری برنده مبارزه ترکیه و گرجستان را پیش رو دارد. 

یکشنبه ۲۵ آذرماه نیز در روز دوم و پایانی سهید ملایی به دیدار رقبای خود می رود. وی در سید یک وزن ۸۱- کیلوگرم دور نخست استراحت داشته و سپس به دیدار «تاکاشی ساساکی» از ژاپن می رود. 

رقابتهای چین آخرین تورنمنت سال ۲۰۱۸ می باشد.

کد مطلب 4484476

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    نظرات

    • مرادپور IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
      0 0
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      با به حاشیه کشیدن این ملی پوشان توسط اطرافیانشان در سازمان تیم ملی جودو و درخشان ، باید منتظر نتایج ضعیف اینان باشیم
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
      0 0
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      چرا آقای درخشان نتوانسته از رویارویی ملایی با جودوکار اسراییلی در دور دوم جلوگیری نماید ؟مگر در داخل ایران خودش را دارای نفوذ بسیارزیاد معرفی نمیکند؟
    • م . ساعدی IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
      0 0
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      بهانه سازی بعد باخت شروع شد
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
      0 0
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      چرا در این سفرها از همراهی مدیر تیمهای ملی بهمراه جودوکاران ( پهلوان محمدرضا رودکی ) خبری منتشر نمیشود؟

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