همکاری مشترک اسپیلبرگ و سم مندز کریسمس اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر کمپانی های دریم ورکز و یونیورسال اعلام کردند که درام مربوط به جنگ جهانی اول با نام «۱۹۱۷» به کارگردانی سام مندز برای حضور در فصل جوایز سال آینده در روزهای کریسمس سال ۲۰۱۹ به صورت محدود اکران می شود و ۲ هفته پس از این اکران محدود در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ این فیلم به صورت گسترده راهی سینماها خواهد شد.

مندز در کنار اینکه کارگردانی این فیلم را برعهده دارد، فیلمنامه آن را نیز به همراه کریستی ویلسون-کایرنس نوشته است.

در تابستان امسال اعلام شد که کمپانی های امبلین پارتنرز و دریم ورکز متعلق به استیون اسپیلبرگ تهیه این فیلم را برعهده خواهند داشت. کمپانی یونیورسال پخش این فیلم را در کشور آمریکا انجام می دهد.

«۱۹۱۷» نخستین فیلم سم مندز پس از ساخت ۲ فیلم جیمز باندی «اسکای‌فال» و «اسپکتر» است.

سم مندز در ۲ فیلم نخست خود به نام های «زیبای آمریکایی» (۱۹۹۹) و «جاده ای به سوی تباهی» (۲۰۰۲) با اسپیلبرگ در دریم ورکز همکاری کرده بود.