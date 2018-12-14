دانشگاهها پشتوانه علمی دستگاه های اجرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر محمود شالویی شامگاه پنجشنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری فرهنگی،هنری ،پژوهشی و ادبی بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با دانشگاه مازندران با بیان اینکه برنامه های حوزه فرهنگی با دانشگاه معنا می یابد،گفت: بسیاری از نخبگان حوزه فرهنگی در دانشگاهها هستند،می توانیم برنامه های فرهنگی خود را به گونه ای تعریف کنیم که بسترگاه آن دانشگاه باشد.

وی ضعف بسیاری از دستگاههای اجرایی را دورشدن از بدنه دانشگاه دانست و افزود: از آنجا که حوزه فرهنگ مبتنی بر آموزش است و دانشگاه معتبرترین حوزه آموزشی تلقی می شود،تفاهم نامه همکاری با دانشگاه مازندران منعقد کردیم تا با استفاده از پشتوانه علمی،پژوهشی و مدیریتی دانشگاه بتوانیم برنامه های خود را اجرایی کنیم.

سرپرست دانشگاه مازندران نیز با بیان اینکه با اجرای تفاهم نامه و تشکیل کارگروه بتوانیم اهداف تفاهم نامه را دنبال کنیم،اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم در دانشگاه بستری فراهم کنیم تا زمینه همکاری با دستگاههای اجرایی را فراهم کنیم.

یحیی طالبی رستمی با اشاره به وجود ۳۸۰ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و وجود نخبگان و دانشجویان این دانشگاه ابراز امیدواری کرد: این دانشگاه بتواند در مسائل علمی، فرهنگی و پژوهشی همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشد.

گفتنی است از جمله فعالیت هایی که دو طرف بر عزم جدی برای اجرای مفاد آن و همکاری های دوجانبه تاکید کردند. می توان به اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک در راستای نیازهای استان و کشور، اجرای پروژه های تحقیقاتی در قالب پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی مورد توافق طرفین تفاهم نامه، برگزاری نشست های علمی به منظور توسعه و ارتقای فرهنگ همکاری و کارآفرینی در سطح دانشگاه و جامعه، بهره گیری از امکانات دوطرف در برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی و فرهنگی - هنری، تبادل اطلاعات متقابل علمی، پژوهشی، فرهنگی، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک متشکل از امکانات نرم افزاری، طرح های پژوهشی محققان، مدرسان و فضای تحقیقاتی و آموزشی و ... اشاره کرد.