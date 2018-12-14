مهم ترین رکن رضایت از زندگی مربوط به وجود خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه پنج‌شنبه در همایش تجلیل از حامیان خانواده در کاشان اظهار داشت: خداوند زندگی و حیات انسان‌ها را به شکل خانوادگی مقرر فرموده است و رشد اولیه انسان‌ها، بارور شدن استعدادهای آدمی و پرورش روح انسانی در گرو بنیان استوار این نهاد است.

وی افزود: خانواده مؤثرترین و نخستین هسته انسانی است و ورود انسان به اجتماع، پیشرفت وی در آینده و در همین جامعه باز هم در پرتو تعالی خانواده شکل بهتری به خود خواهد گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در عصر جدید بنیان استوار خانواده ها در جهان در معرض خطر قرار گرفته است، ابراز داشت: با وجود همه تحولات عصر دیجیتال در جامعه ایرانی خانواده یک رکن بسیار مهم است که باید در حفظ آن کوشا باشیم.

مراقبت از نهاد خانواده باید مورد توجه خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی باشد

وی با تاکید بر اینکه مطابق آمار مهم ترین رکن رضایت از زندگی در عصر جدید مربوط به وجود خانواده است، ابراز داشت: مراقبت از نهاد خانواده موضوعی است که نه فقط مورد توجه خانواده‌ها بلکه باید مورد توجه نهادهای اجتماعی و دیگر نهادها باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رقم نگران کننده طلاق در جامعه امروز بیان داشت: باید با کار فرهنگی و برنامه ریزی درست توسط نهادهای مرتبط در درجه نخست شکل گیری نهاد خانواده مطابق اصول صحیح انجام شود به نوعی که زوجین با شناخت کافی یکدیگر را انتخاب کنند و در درجه بعدی نیز برای کاهش طلاق از راه‌های درست و مشاوره های مناسب اقدام شود.

وی اضافه کرد: از سویی بالا رفتن سن ازدواج نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه همه کارشناسان مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و مسئولان مربوطه قرار گیرد و خانواده‌ها نیز با بازگشت به برخی سنت‌های اصیل در عین استفاده از نظرات کارشناسان در رفع این مشکل تلاش کنند.

کاهش تعداد فرزند موجب کم شدن حمایت‌های خویشاوندی در آینده می شود

صالحی از سویی به کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: از سویی این امر می تواند بنیان خانواده را ضعیف کند چراکه کاهش تعداد فرزند موجب کم شدن حمایت‌های خویشاوندی در آینده می شود و از سویی افزایش تعداد فرزند نیز نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم معیشتی توسط مسئولان است.

وی ادامه داد: خانواده هسته پویش و سلامت در یک جامعه است و خداوند را شاکریم که در جامعه ایرانی این نهاد هنوز زنده و پویاست چراکه جامعه سالم در گرو وجود خانواده های سالم است.