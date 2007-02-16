سفیر پاپ در روسیه خواستار احترام به سنتهای کلیساهای شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، اسقف اعظم آنتونی منینی طی نگارش مقاله ای در کتابی که واتیکان به منظور وحدت کلیساهای مسیحی منتشر کرده و در روسیه نیز تجدید چاپ شده، اظهار داشت: ما می خواهیم نشانه های بیشتری از همدلی و احترام به کلیساس ارتدکس روسیه نشان دهیم، از بی اعتمادی و تعصب دوری کنیم و همچنین به درک همراه با عشق نیز باید توجه داشته باشیم.

سفیر پاپ در روسیه این کتاب را به مثابه ابزار ضروری برای درک سنت ارتدکس ، احترام و رویکرد محبت آمیز نسبت به آن توصیف کرده است.

کاردینال والتر کاسپر رئیس شورای ارتقاء وحدت مسیحیت در مقدمه این کتاب را به عنوان ثمره اقدامات گسترده در راستای وحدت گرایی کلیساها توصیف کرد.

نسخه روسی این کتاب در دسامبر سال 2006 با حمایت سفارت واتیکان در روسیه منتشر شد.

مشکل روابط کاتولیک – ارتدکس در روسیه و کشورهای مشترک المنافع فدراسیون روسیه که اغلب ارتدکس هستند در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته است.

روحانیون کاتولیک به کرات از مؤمنان خواسته اند به هنجارهای کلیساهای شرقی توجه کرده و از هر گونه اقدامی که ممکن است در راستای تبلیغ تغییر مذهب از ارتدکس به کاتولیک صورت گیرد پرهیز کرده و احترام عمیق خود را به آداب نیایشی و سنتی ارتدکس ها نشان دهند.

تفرقه میان این دو مذهب مسیحی از قرنها پیش وجود داشته ، اما پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تعمیق شد. در این زمان کاتولیکهای روم سعی کردند حضور خود را در این سرزمین دوباره اعلام کرده و به تبلیغ مذهب خود روی آوردند اما در این میان کلیسای روسیه سعی در از بین بردن شکافهایی داشت که تحت رژیم کمونیستی این کشور به وجود آمده بود.

به علت اختلافات کلیسای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم روحاینون و مقامات این دو کلیسا تاکنون گفتگوهای بسیاری را با هدف رفع اختلافات صورت داده اند اما سران دو کلیسا تاکنون با یکدگیر دیدار نکرده و دیدار خود را به رفع کامل اختلافات موکول می کنند.