برگزاری مسابقات ملی مهارت در قم

ابوالفضل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، خاطرنشان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همه ساله بین جوانان کمتر از 20 سال صاحب مهارت اقدام به برگزاری مسابقات ملی مهارت می‌کند که مرحله شهرستانی هشتمین دوره این مسابقات 3 الی 4 اسفندماه در 25 رشته فنی و حرفه‌ای در قم برگزار می‌شود.



وی با بیان این‌که شرکت کنندگان در این دوره مسابقات پس از کسب رتبه لازم به مسابقات مهارت کشور و سپس به مسابقات ملی مهارت که در پایان سال 2007 میلادی در ژاپن برگزار می‌شود راه خواهند یافت، گفت: در مسابقات ملی مهارت 2005 فنلاند دو شرکت کننده از استان قم در رشته‌های جواهر سازی و CNG حضور یافتند و خوشبختانه یکی از آن‌‌ها موفق به کسب دیپلم افتخار شد که این افتخاری برای استان قم است.



علیزاده تصریح کرد: متقاضیان شرکت در این دوره مسابقات می‌توانند با همراه داشتن مدارک مورد نیاز حداکثر تا اول اسفندماه جهت ثبت نام به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم واقع در میدان شهید محلاتی مراجعه کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری چهارمین بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه‌ای بارویکرد دانشجویی خبر داد و گفت: این مرحله از 5 اسفندماه به مدت یک هفته به صورت عمومی برگزار می‌شود تا مراجعه کنندگان ضمن آشنایی با نحوه کار مربیان و کار آموزان مراکز فنی و حرفه‌ای و چگونگی استفاده از تجهیزات و امکانات این مراکز، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقای سطح کیفی آموزش ارائه کنند.



وی ادامه داد: آشنایی بانوع فعالیت در مراکز فنی و حرفه‌ای جهت انتخاب شغل بر حسب نوع تحصیلات برای دانشجویان، مهمترین رویکرد اداره کل فنی و حرفه‌ای در برگزاری بازدید همگانی است.



وی همچنین با اشاره به تبدیل محاسبه پرداخت عوارض آموزشگاه‌های آزاد از تجاری به آموزشی،‌ افزود: عوارض آموزشی پایین‌ترین مقدار عوارض‌ها می‌باشد و با کمک مسؤولان تمام عوارض‌های آموزشگاه‌های آزاد و دولتی اعم از آب، برق، گاز و ... به صورت آموزشی محاسبه و پرداخت می‌شود.



علیزاده در پایان نامگذاری دو خیابان در قم به نام‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت را از حمایت‌های مسئولان استان در راستای فرهنگ سازی آموزش فنی و حرفه‌ای استان عنوان کرد.