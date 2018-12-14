بدهی دولت به بخش های مختلف بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر از دفتر نماینده اراک، علی اکبر کریمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحیه قانون نظام بانک مرکزی را تهیه کردند و برای ترمیم این معضل مهم اقتصادی بین ارکان نظام همراهی و موافقت وجود دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی تهیه شده تا با تبدیل آن به قانون، تحول در نظام بانکی به وجود آید.

کریمی افزود: فرار مالیاتی از معضلات اقتصادی کشور است که با استقرار صندوق ساز و کارهای فروش در تمامی واحدهای کلی و خرد این نقیصه نیز رفع می شود. این سامانه به امور مالیاتی متصل است تا با شفاف سازی از فرار مالیاتی در بخش های مختلف تولیدی و توزیعی کاسته شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت گفت: صندوق بازنشستگی کشور با مشکلات عدیده ای از جمله کمبود شدید مالی مواجه است. ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که ۸۰ درصد اعضای آن را بازنشستگان صندوق های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کشوری شامل می شوند.

وی اظهار داشت: ۴۳ میلیون نفر تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم بدهی دولت به بخش های مختلف بوده و هر روز در حال افزایش است و باید برای آن چاره اندیشی اساسی شود.

کریمی در ادامه افزود: ادامه برنامه تحول سلامت با کسری منابع مالی مواجه است و می طلبد که در لایحه بودجه سال ۹۸ به صورت تخصصی و جدی به آن پرداخته شود.