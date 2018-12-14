نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

حفیظ الله فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: نرخ بیکاری در این استان چهار درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد بیکاران این استان ۶۳ هزار نفر است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در این استان زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری در این استان شده است.

وی بیان کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ فرضت شغلی در بخش اشتغال روستایی در این استان فراهم شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از دو هزار شغل نیز در بخش مشاغل خانگی چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.