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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۶

/ تحول بنیادین در درک علمی دانشمندان از تکامل جانوران /

طراحی سیستم سه بعدی سازی حرکات جانوران

طراحی سیستم سه بعدی سازی حرکات جانوران

دانشمندان آمریکایی فناوری نوین تصویربرداری را ارایه می کنند که بر اساس برداشت سه بعدی سرعت بالا از حرکت استخوان و ماهیچه های گونه های مختلف جانوری، فرآیند تکاملی آنها را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه برون از این تکنیک که پیش از این از سوی متخصصان جراحی استخوان و مفاصل انسانی استفاده شده است، برای مطالعه تکامل حرکتی و آناتومی گونه های مختلف ماهی ها، پستانداران و پرندگان استفاده خواهند کرد.

از جمله اهداف دانشمندان در این تحقیق بررسی این موضوع است که پرندگان چگونه تکامل ساختاری و پروازی داشته اند. رسیدن به درکی روشن از حرکات دقیق دایناسورها در دوران های گذشته از دیگر اهداف کلی دانشمندان است.

 بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، ربکا گرما، از زیست شناسان مدرسه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز در این خصوص گفت: فقدان سیستم های مناسب تصویربرداری به مانعی جدی برای دانشمندان در فرآیند مطالعه حرکات و تکامل گونه های مختلف جانوری تبدیل شده بود که اکنون این مانع بزرگ برطرف شده است.

وی گفت: در این تکنیک جدید از پرتوهای ایکس در ارایه تصویرهای سه بعدی استفاده شده است.

کد مطلب 448459

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