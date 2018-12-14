انتقاد سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر از حواشی دیدار با پتروشیمی

محمد رضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه برای دیدار با پتروشیمی آنالیز خوبی از این تیم انجام شده بود، گفت: ترکیب بازیکنانی که پتروشیمی در اختیار دارد، ترکیب اصلی تیم ملی است شاید یکی دو بازیکن از جمع ملی پوشان در این تیم نباشد. حتی بازیکنان ذخیره پتروشیمی هم غالباً جزء ملی پوشان هستند به همین دلیل تیم را به خوبی می شناختم. با تفکرات مهران حاتمی به عنوان سرمربی تیم هم آشنایی کامل داشتم.

وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل باعث شده بود آنالیز دقیقی از پتروشیمی انجام دهیم، ادامه داد: بر اساس آنالیز انجام شده، با آمادگی کامل دیدار هفته پنجم را برگزار کردیم. به خوبی می دانستیم که پتروشیمی چه نقاط ضعفی دارد و از همان نقاط برای حمله و کسب امتیاز استفاده کردیم. خوشبختانه روند بازی خوب بود. در آغاز اختلاف 10 امتیازی به نفع ما ایجاد شد که تا حدود نیم ساعت هم ادامه داشت. بعد از آن آسیب دیدگی مهدی کامرانی باعث شد تا حدی جریان بازی تغییر کند.

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تصریح کرد: دقایق پایانی در هر رقابتی دقایقی است که بازیکنان باتجربه در آن تاثیرگذاری زیادی دارند. منظورم از بازیکنان باتجربه به معنی تجربه توانمندی فنی نیست. منظور بازیکنانی است که تجربه بازی در این شرایط حساس را داشته باشند. این در حالی است که از دست دادن مهدی کامرانی و بسیاری موارد دیگر که در رابطه با بازیکنان با آن مواجه بودیم روی عملکرد ما تاثیرگذاشت طوری که در دقایق پایانی بازی برابر شد.

وی یادآور شد: محمد جمشیدی طی روزهای گذشته سرماخوردگی شدید داشت به همین دلیل برای این بازی بیشتر به او استراحت دادیم. از طرفی یوسف وند به دلیل پیچ خوردگی مچ پا یک هفته با ما تمرین نکرده بود. کیوان ریائی هم دو روز قبل از بازی دچار مسمومیت شدید شد طوری که به زور سرم برای این بازی آماده شد. اینها شرایطی بود که دست به دست هم داد تا دقایق پایانی آنچنانکه می خواهیم پیش نرود.

این مربی همچنین به عملکرد داور در جریان دیدار تیم های شیمیدر و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در جریان بازی، عملکرد بدی از داور ندیدم اما حس می کنم در دو دقیقه پایانی که بسیار تعیین کننده بود، برخی تصمیمات داور با شک و شبهه همراه شد. این عامل هم در برابری امتیازات دو تیم بی تاثیر نبود. بعد از صفر شدن اختلاف امتیاز تیم میزبان توانست از ما پیشی بگیرد اما خوشبختانه بازیکنانم دوباره به بازی برگشتند و کار را به تساوی و وقت های اضافه کشاندند. در وقت های اضافه اما هرگز نتوانستیم برنامه هایمان را اجرایی کنیم. چند ضربه متوالی پنالتی برای بازیکنانم گل نشد. ضمن اینکه شوت ما هم چندین بار وارد دروازه نشد در حالی که فضا کاملاً خالی بود.

اسلامی با بیان اینکه بازیکنانش در تیم بسکتبال شیمیدر، بسکتبالی روان و کلاسیک مقابل پتروشیمی ارائه کردند، گفت: به قول یکی از بزرگان، سه عامل ریباند، پنالتی و شانس در بسکتبال تاثیرگذار است. از این سه فاکتور ما دو فاکتور پنالتی و شانس را نداشتیم و همین باعث شد که در نهایت نتیجه را واگذار کنیم.

سرمربی تیم شیمیدر تاکید کرد: لیگی طولانی در پیش داریم که نتیجه آن فروردین و اردیبهشت سال آینده مشخص می شود. فرصت داریم که روی نقاط ضعف خود بیشتر کار کرده و برای دیدارهای بعد بیشتر کار کنیم تا در نتیجه نهایی هم برنده باشیم نه اینکه صرفاً در جریان بازی از حریف خود پیش باشیم.

وی همچنین از درگیری هایی که در بازی ایجاد شد ابراز تاسف کرد و گفت: شرایط بازی در بندر امام به گونه ای است که هر تیمی راحت نمی تواند کار کند و پتروشیمی هم به راحتی در خانه نتیجه را واگذار نمی کند اما ما در این شرایط خیلی خوب کار کردیم و حقمان نبود که در پایان بازی از میزبان خود چنین برخوردهایی را می دیدیم.

اسلامی ادامه داد: بعد از اتمام بازی، بازیکن پتروشیمی که جزء ملی پوشان است و اصلاً از وی انتظار چنین برخوردی را نداشتم به سمت نیمکت ما حمله کرد. تماشاگران هم فحاشی داشتند و به مدیریت باشگاه حمله کردند. در این بین ماموران نیروی انتظامی عملکرد ضعیفی داشتند که نتوانستند مانع این حواشی شوند. به هر حال ما مهمان بودیم. با این حال به سمت میزبان خود رفته و برد آنها را تبریک گفته اما مواجه شدن با چنین صحنه هایی برای ما تاسف بار بود. شیمیدر برای خدمت به بسکتبال وارد مسابقات شده و در کنار قهرمانی، نگاهی عمیق و پشتوانه سازی دارد.